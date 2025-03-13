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Posted 13 марта, 15:12

Published 13 марта, 15:12

Modified 13 марта, 15:12

Updated 13 марта, 15:12

Сергей Шпак

Экс-начальника полиции Ростова взяли за коррупцию, а цены на бензин улетели в космос

13 марта 2025, 15:12
Фото: Управление образования Ростова. Сергей Шпак
В Ростове задержали экс-главу Управления МВД, а силовики поймали террориста, который пытался разослать донским военным «подарки» со взрывчаткой. Тем временем в регионе подскочили цены на бензин.

«Лучший» полицейский

В четверг, 13 марта, правоохранители поймали экс-начальника Управления МВД Ростова Сергея Шпака. На него возбудили дело по статьям о мошенничестве и получении крупной взятки.

Следователи выяснили, что в 2017 году фигурант получил взятку в виде туристических путевок суммой более 263 тысяч рублей взамен на покровительство коммерческой организации.

Также с 2019 по 2023 год Шпак вместе со своим подчиненным похитил деньги. Они были начислены последнему в качестве зарплаты, несмотря на то, что в эти дни его не было на работе. Общая сумма составила более 292 тысяч рублей.

Кроме того, Шпак подозревается в том, что в 2020 году он незаконно снял деньги с банковского счета, используя подложные документы.

Известно, что фигурант работал в правоохранительных органах в течение многих лет. Он возглавлял несколько отделов полиции в Ростове, где его признали лучшим в своей профессии.

Сергей Шпак возглавлял несколько отделов полиции в Ростове, где его признали лучшим в своей профессии
Сергей Шпак возглавлял несколько отделов полиции в Ростове, где его признали лучшим в своей профессии. Фото: УМВД Ростова
Террориста, готовившего «подарки» военным Ростовской области, «кинули» на $6000
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Парфюм с сюрпризом

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в нескольких регионах России, в том числе и на Дону. Так, правоохранители поймали 22-летнего жителя Свердловской области, который собирался разослать подарочные парфюмерные наборы с самодельной взрывчаткой внутри. Она должна была активироваться при открытии «подарка».

Выяснилось, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами. Через аэропорт в Челябинске фигурант хотел разослать опасные товары военнослужащим и чиновникам, которые проживают в нескольких регионах страны, в том том числе и на Дону.

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в нескольких регионах России, в том числе и на Дону
Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в нескольких регионах России, в том числе и на Дону. Фото: ТВ «Звезда»

Мужчине обещали вознаграждение, однако после выполнения задания украинский куратор заблокировал его.

На него возбудили дело по признакам неправомерного приобретения взрывчатки.

Абсолютный максимум: цена бензина в Ростовской области стремится к 82 рублям за литр
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Абсолютный максимум

За прошедшую неделю почти все марки горючего в Ростовской области подорожали. Так, средняя стоимость бензина на Дону составила 60,5 рублей за литр. Это — на семь копеек больше, чем неделей ранее.

Приборная панель автомобиля
Приборная панель автомобиля. Фото: Unsplash

Горючее марки АИ-92 подорожало на шесть копеек (до 56,3 рубля). Бензин АИ-95 разливали в среднем за 62,58 рубля за литр (на семь копеек больше). За литр АИ-98 автовладельцы отдавали 81,9 рублей.

Дизельное топливо на АЗС можно приобрести на одну копейку дороже — за 66,26 рубля.

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