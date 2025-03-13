ФСБ пресекла рассылку заминированных подарков военным Ростовской области

Posted 13 марта, 09:20
Published 13 марта, 09:20
Modified 13 марта, 09:22
Updated 13 марта, 09:22
Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить серию терактов через рассылку подарочных парфюмерных наборов со взрывными устройствами по адресам военнослужащих в восьми регионах. Дело в том, что украинские спецслужбы завербовали жителя Свердловской области и через него планировали навредить бойцам Минобороны РФ, принимающих участие в СВО, а также госслужащим, оказывающим помощь военным подразделениям.
Пять опасных посылок были перехвачены в аэропорту Челябинска. По заключению экспертов, подарочные наборы должны были сработать при открытии упаковки получателем. Еще аналогичные устройства были обнаружены в тайнике, четыре из которых должны были попасть к военнослужащим Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областей.
Добавим, что 22-летний злоумышленник был задержан в Первоуральске, в его отношении возбуждено уголовное дело. По данным ФСБ, в 2024 году по заданию куратора молодой человек наблюдал и собирал информацию в отношении российских военнослужащих, проживающих в Энгельсе Саратовской области, и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Екатеринбурга.
Ранее RostovGazeta писала, что ФСБ задержала релоканта из Ростовской области, подозреваемого в госизмене