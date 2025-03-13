ФСБ пресекла рассылку заминированных подарков военным Ростовской области

Пять опасных посылок были перехвачены в аэропорту Челябинска. По заключению экспертов, подарочные наборы должны были сработать при открытии упаковки получателем. Еще аналогичные устройства были обнаружены в тайнике, четыре из которых должны были попасть к военнослужащим Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областей.