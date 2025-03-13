Геомагнитная буря на целую неделю накрыла Ростовскую область

Согласно прогнозу, возбуждение магнитосферы Земли началось в ночь на четверг, 13 марта. Сила бури будет варьироваться от трех до четырех баллов из девяти возможных. Подобную активность нельзя назвать сильной, но она продержится целую неделю — до 19 марта включительно.