Геомагнитная буря на целую неделю накрыла Ростовскую область

Posted 13 марта, 15:30
Published 13 марта, 15:30
Modified 13 марта, 15:30
Updated 13 марта, 15:30
Согласно прогнозу, возбуждение магнитосферы Земли началось в ночь на четверг, 13 марта. Сила бури будет варьироваться от трех до четырех баллов из девяти возможных. Подобную активность нельзя назвать сильной, но она продержится целую неделю — до 19 марта включительно.
Все это время особо чувствительные к переменам погодных условий и солнечной активности жители Ростова-на-Дону могут чувствовать недомогание и перепады настроения. Нормализовать состояние помогут прогулки и легкая физическая активность.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что резкое падение температуры до -2 градусов ожидается в Ростове-на-Дону.