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Posted 13 марта, 15:30

Published 13 марта, 15:30

Modified 13 марта, 15:30

Updated 13 марта, 15:30

Солнце за облаками

Геомагнитная буря на целую неделю накрыла Ростовскую область

13 марта 2025, 15:30
Фото: Unsplash. Солнце за облаками
На территории Ростова-на-Дону началась затяжная магнитная буря. Солнечная активность будет держаться на протяжении недели. Информация опубликована на сайте Time-In.ru.

Согласно прогнозу, возбуждение магнитосферы Земли началось в ночь на четверг, 13 марта. Сила бури будет варьироваться от трех до четырех баллов из девяти возможных. Подобную активность нельзя назвать сильной, но она продержится целую неделю — до 19 марта включительно.

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Все это время особо чувствительные к переменам погодных условий и солнечной активности жители Ростова-на-Дону могут чувствовать недомогание и перепады настроения. Нормализовать состояние помогут прогулки и легкая физическая активность.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что резкое падение температуры до -2 градусов ожидается в Ростове-на-Дону.

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