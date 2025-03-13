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Posted 13 марта, 10:38

Published 13 марта, 10:38

Modified 13 марта, 11:01

Updated 13 марта, 11:01

Готовившего теракт в Ростовской области кинули на 6 тысяч долларов

Террориста, готовившего «подарки» военным Ростовской области, «кинули» на $6000

13 марта 2025, 10:38
Фото: ТВ «Звезда». Готовившего теракт в Ростовской области кинули на 6 тысяч долларов
Появились новые подробности теракта, который задержанный готовил в ряде регионов России, включая Ростовскую область. Как сообщают федеральные СМИ, куратор обещал ему порядка 6 тысяч долларов (полмиллиона рублей по нынешнему курсу).

По информации ТАСС, задержанному так и не выплатили обещанную сумму. Об этом он сообщает на допросе, видео которого распространяет ФСБ.

— Он удалил аккаунт и заблокировал, — говорит россиянин.

Куратором был некий Антон из Украины, который в соцсетях предложил задержанному подзаработать. От мужчины требовалось выяснить места жительства и машины работников военного завода в Екатеринбурге. А затем отправить посылки с бомбами в Энгельс, Москву, Люберцы и Воронеж, а также в Тверскую, Ростовскую, Нижегородскую и Калужскую области.

Взрывчатое вещество было в тайниках с парфюмерными наборами, которые мужчине оставили в Челябинске. Террориста задержали, а партию взрывчатки изъяли.

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