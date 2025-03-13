Террориста, готовившего «подарки» военным Ростовской области, «кинули» на $6000

Posted 13 марта, 10:38
Published 13 марта, 10:38
Modified 13 марта, 11:01
Updated 13 марта, 11:01
По информации ТАСС, задержанному так и не выплатили обещанную сумму. Об этом он сообщает на допросе, видео которого распространяет ФСБ.
— Он удалил аккаунт и заблокировал, — говорит россиянин.
Куратором был некий Антон из Украины, который в соцсетях предложил задержанному подзаработать. От мужчины требовалось выяснить места жительства и машины работников военного завода в Екатеринбурге. А затем отправить посылки с бомбами в Энгельс, Москву, Люберцы и Воронеж, а также в Тверскую, Ростовскую, Нижегородскую и Калужскую области.
Взрывчатое вещество было в тайниках с парфюмерными наборами, которые мужчине оставили в Челябинске. Террориста задержали, а партию взрывчатки изъяли.