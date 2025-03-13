Какой срок грозит задержанному экс-главе УМВД Ростова Сергею Шпаку

Posted 13 марта, 09:43
Published 13 марта, 09:43
Modified 13 марта, 09:45
Updated 13 марта, 09:45
Сергей Шпак стал фигурантом дела по статьям о получении взятки в крупном размере, мошенничестве с использованием служебного положения и неправомерном обороте средств платежей.
Самый большой срок предусматривают санкции коррупционной статьи (пункт «В» части 5 статьи 290 УК РФ). За получение взятки грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом (до 60-кратного размера взятки) или без такового и с лишением права занимать определенные должности до 10 лет или без такового.
За мошенничество с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ) максимум, что могут дать, — 6 лет лишения свободы с возможным штрафом до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за полгода, а также ограничением свободы на срок до полутора года.
Похожие максимальные санкции и у статьи о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). Они предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы и штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного в период от года до двух.
Напомним, Сергея Шпака подозревают в том, что он устроил фиктивного сотрудника в полицию, хотя тот не являлся на работу и трудился личных интересах начальника. Кроме того, правоохранитель предположительно взял взятку в виде дорогой турпутевки и занимался неправомерным оборотом денег.