Какой срок грозит задержанному экс-главе УМВД Ростова Сергею Шпаку

Похожие максимальные санкции и у статьи о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). Они предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы и штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного в период от года до двух.