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Posted 13 марта, 09:43

Published 13 марта, 09:43

Modified 13 марта, 09:45

Updated 13 марта, 09:45

Сергей Шпак

Какой срок грозит задержанному экс-главе УМВД Ростова Сергею Шпаку

13 марта 2025, 09:43
Фото: УМВД Ростов. Сергей Шпак

Задержанному экс-главе УМВД Ростова Шпаку грозит до 12 лет лишения свободы

Задержанного экс-главу УМВД Ростова Сергея Шпака подозревают сразу по трем статьям УК РФ. RostovGazeta выяснила, на сколько лет могут отправить полковника в колонию, если его вину докажут в суде.

Сергей Шпак стал фигурантом дела по статьям о получении взятки в крупном размере, мошенничестве с использованием служебного положения и неправомерном обороте средств платежей.

Самый большой срок предусматривают санкции коррупционной статьи (пункт «В» части 5 статьи 290 УК РФ). За получение взятки грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом (до 60-кратного размера взятки) или без такового и с лишением права занимать определенные должности до 10 лет или без такового.

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За мошенничество с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ) максимум, что могут дать, — 6 лет лишения свободы с возможным штрафом до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за полгода, а также ограничением свободы на срок до полутора года.

Похожие максимальные санкции и у статьи о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). Они предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы и штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного в период от года до двух.

Напомним, Сергея Шпака подозревают в том, что он устроил фиктивного сотрудника в полицию, хотя тот не являлся на работу и трудился личных интересах начальника. Кроме того, правоохранитель предположительно взял взятку в виде дорогой турпутевки и занимался неправомерным оборотом денег.

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