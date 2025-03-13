Коктебельное приключение: в прокат вышло продолжение сериала о Казанове

В первых сериях становится известно, что несколько лет, пока его разыскивали, главный герой жил у очередной дамы в Ленинграде. И теперь, когда внимание к его персоне уменьшилось, он решил проведать свою любовь — Полину. Ту самую сотрудницу милиции из первого сезона Полину Новгородцеву, чью роль сыграла Светлана Ходченкова. По сюжету ее героиня долгое время преследовала мошенника, но в итоге влюбилась и позже родила от него дочь.