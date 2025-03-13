Лучший полицейский крышевал бизнес: что известно о задержанном экс-главе МВД Ростова

Дело было в том, что под руководством полковника появились псевдосотрудники в управлении, которые якобы трудились лично на Шпака. СМИ заявляли, что таким образом полицейский нанял себе ландшафтного дизайнера, которого оформил оперативным сотрудником ВОГ «Питон». Силовики выяснили, что такого служащего там никогда не было. Однако и по этому поводу официальных комментарий от ведомств не поступало.