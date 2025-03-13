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Posted 13 марта, 10:39

Published 13 марта, 10:39

Modified 13 марта, 11:11

Updated 13 марта, 11:11

Сергей Шпак

Лучший полицейский крышевал бизнес: что известно о задержанном экс-главе МВД Ростова

13 марта 2025, 10:39
Фото: УМВД Ростова. Сергей Шпак
Утром 13 марта задержали бывшего главу МВД Ростова Сергея Шпака. Что известно о подозреваемом в мошенничестве и получении крупной взятки, читайте в материале RostovGazeta.

Служба в полиции

Сергей Шпак трудился в правоохранительных органах много лет. Прежде, чем стать начальником управления МВД России по Ростову, он возглавлял Октябрьский отдел полиции №5 и Кировский отдел №3. В последнем его признали лучшим в своей профессии. Сергей Шпак победил в ведомственном конкурсе. Кроме того, в 2015 году его награждали знаком отличия «За ратную службу».

Должность главы полиции Ростова Шпак получил в феврале 2022 года. Проработав на посту без малого два года, он пошел на повышение. В декабре 2023-го его назначили замначальника ГУ МВД по Ростовской области.

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Впервые об обысках у высокопоставленного полицейского еще в 2021 году стали сообщать некоторые telegram-каналы. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Спустя несколько лет, осенью 2024-го, в СМИ появились публикации о том, что Сергей Шпак может стать фигурантом уголовного дела о «мертвых душах». Некоторые издания утверждали со ссылкой на источники в силовой структуре, что экс-главе УМВД Ростова грозит уголовное преследование по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сергей Шпак на поздравлении сотрудников
Сергей Шпак на поздравлении сотрудников. Фото: УМВД Ростова

Дело было в том, что под руководством полковника появились псевдосотрудники в управлении, которые якобы трудились лично на Шпака. СМИ заявляли, что таким образом полицейский нанял себе ландшафтного дизайнера, которого оформил оперативным сотрудником ВОГ «Питон». Силовики выяснили, что такого служащего там никогда не было. Однако и по этому поводу официальных комментарий от ведомств не поступало.

Подозрение в коррупции

Утром 13 марта стало известно, что Сергея Шпака задержали. Его якобы подозревают в коррупции. По информации местных СМИ, уголовное дело возбудили по статьям о мошенничестве и получении взятки в крупном размере. Происходящее связывают с проверкой в конце 2024-го, когда обнаружили те самые «мертвые души».

«Ландшафтного дизайнера», по сообщениям 1rnd, уже «закрыли». Теперь силовики якобы добрались до правоохранителя: после допроса у следователей его отправили в ИВС (прим. — изолятор временного содержания).

Крышевал за турпутевки

По официальным данным Следкома по Ростовской области, Сергей Шпак нарушил впервые закон еще в 2017 году, когда возглавлял Октябрьский отдел полиции №5. На этой должности, по версии следствия, он получил взятку в виде «незаконного оказания услуг имущественного характера». Речь идет об оплате дорогих туристических путевок. Стоимость их составила более 250 тысяч рублей. Взамен от правоохранителя требовалось покровительство одной из коммерческих организаций.

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#Евгения Волкова#Мошенничество#Сергей Шпак#Коррупция#Мертвые души#Ростов#Ростов-на-Дону#МВД#Взятка#Правоохранительные органы#Допрос
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