Машины разворачиваются: крупный пожар перекрыл проезд по трассе в Ростовской области

Posted 13 марта, 11:41
Published 13 марта, 11:41
Modified 13 марта, 11:43
Updated 13 марта, 11:43
Пожар начался в четверг днем, 13 марта, недалеко от страницы Багаевской у магистрали Семикаракорск — Волгодонск. Дорога проходит через поля, на которых и горит сухая трава. Растительность сильно дымит, а ветер только способствует распространению огня и гари.
Как сообщает СМИ, из-за низкой видимости и задымленности трассы водителям приходится разворачиваться, не доехав до нужного места. Однако по данным сервиса «Яндекс.Карты», никаких пробок нет.
В региональном ГУ МЧС России сообщили, что у станицы Багаевской на 13 марта запланировано выжигание сухой растительности.
«Сегодня в этом районе 10 плановых выжиганий», — уточнили в пресс-службе.
Ранее RostovGazeta писала, что врио губернатора Слюсарь заявил о пожаре на промобъекте из-за атаки БПЛА на Ростовскую область.