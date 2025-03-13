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Posted 13 марта, 11:41

Published 13 марта, 11:41

Modified 13 марта, 11:43

Updated 13 марта, 11:43

Пожарный в поле

Машины разворачиваются: крупный пожар перекрыл проезд по трассе в Ростовской области

13 марта 2025, 11:41
Фото: 89.mchs.gov.ru. Пожарный в поле

Крупный пожар перекрыл проезд по трассе в Ростовской области

Крупный ландшафтный пожар бушует рядом с трассой Семикаракорск — Волгодонск в Ростовской области. Из-за густого дыма и гари водителям приходится разворачиваться, сообщает телеграм-канала «Дон 24».

Пожар начался в четверг днем, 13 марта, недалеко от страницы Багаевской у магистрали Семикаракорск — Волгодонск. Дорога проходит через поля, на которых и горит сухая трава. Растительность сильно дымит, а ветер только способствует распространению огня и гари.

Как сообщает СМИ, из-за низкой видимости и задымленности трассы водителям приходится разворачиваться, не доехав до нужного места. Однако по данным сервиса «Яндекс.Карты», никаких пробок нет.

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Видео: ТГ Дон 24. Пожар начался в четверг днем, 13 марта

В региональном ГУ МЧС России сообщили, что у станицы Багаевской на 13 марта запланировано выжигание сухой растительности.

«Сегодня в этом районе 10 плановых выжиганий», — уточнили в пресс-службе.

Ранее RostovGazeta писала, что врио губернатора Слюсарь заявил о пожаре на промобъекте из-за атаки БПЛА на Ростовскую область.

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