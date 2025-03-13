Машины разворачиваются: крупный пожар перекрыл проезд по трассе в Ростовской области

Пожар начался в четверг днем, 13 марта, недалеко от страницы Багаевской у магистрали Семикаракорск — Волгодонск. Дорога проходит через поля, на которых и горит сухая трава. Растительность сильно дымит, а ветер только способствует распространению огня и гари.