Михаил Сутягинский: Нефтехимическая отрасль сталкивается с долгосрочными вызовами

Posted 13 марта, 16:22
Published 13 марта, 16:22
Modified 13 марта, 16:24
Updated 13 марта, 16:24
Сутягинский отметил, что основными драйверами инфляции в России остаются цены и тарифы монополий, колебания курса рубля и высокая стоимость привлечения заемных средств. По его мнению, борьба с инфляцией должна включать не только меры денежно-кредитной политики, но и регулирование тарифов, чтобы найти баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Об этом пишет kommersant.ru.
Особое внимание Сутягинский уделил проблемам логистики, которые оказывают значительное влияние на работу промышленных предприятий. Одной из ключевых трудностей стало общее удорожание железнодорожных тарифов. Только в декабре 2022 года их стоимость увеличилась на 13,8% в рамках ежегодной индексации.
Кроме того, председатель совета директоров «Титана» указал на недостаточную пропускную способность отдельных участков железнодорожной сети, в частности на стыке Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Это ограничивает возможности погрузки грузов как для внутреннего рынка, так и для экспорта на Дальний Восток. Еще одной проблемой стали ограничения на прием порожних вагонов, что создает сложности для промышленных компаний, особенно для предприятий непрерывного цикла.
«Необходимо внести изменения в правила перемещения вагонов, невостребованных под погрузку, — расширить перечень станций для обеспечения перевозки со станций, примыкающих к предприятиям непрерывного производства. Нужно вернуться к вопросу пересмотра Правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, чтобы предприятия непрерывного цикла получали сырье в приоритетном порядке», — подчеркнул Сутягинский.
Эти проблемы, по словам Сутягинского, не только затрудняют логистику, но и негативно влияют на экспортные возможности российских компаний, что в конечном итоге сдерживает развитие всей отрасли. В условиях текущих вызовов, подчеркнул он, требуется комплексный подход со стороны государства и бизнеса для обеспечения устойчивого роста нефтехимической и полимерной промышленности в России.