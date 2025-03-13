rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта, 16:22

Published 13 марта, 16:22

Modified 13 марта, 16:24

Updated 13 марта, 16:24

Михаил Сутягинский: Нефтехимическая отрасль сталкивается с долгосрочными вызовами

Михаил Сутягинский: Нефтехимическая отрасль сталкивается с долгосрочными вызовами

13 марта 2025, 16:22
Фото: Ольга Туровцева.
Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский заявил, что нефтехимическая и полимерная промышленность в России сталкивается с рядом серьезных вызовов, которые будут ощущаться и в 2025 году. Среди ключевых проблем — дефицит квалифицированных кадров, высокие цены на сырье и дороговизна

Сутягинский отметил, что основными драйверами инфляции в России остаются цены и тарифы монополий, колебания курса рубля и высокая стоимость привлечения заемных средств. По его мнению, борьба с инфляцией должна включать не только меры денежно-кредитной политики, но и регулирование тарифов, чтобы найти баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Об этом пишет kommersant.ru.

Особое внимание Сутягинский уделил проблемам логистики, которые оказывают значительное влияние на работу промышленных предприятий. Одной из ключевых трудностей стало общее удорожание железнодорожных тарифов. Только в декабре 2022 года их стоимость увеличилась на 13,8% в рамках ежегодной индексации.

Кроме того, председатель совета директоров «Титана» указал на недостаточную пропускную способность отдельных участков железнодорожной сети, в частности на стыке Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Это ограничивает возможности погрузки грузов как для внутреннего рынка, так и для экспорта на Дальний Восток. Еще одной проблемой стали ограничения на прием порожних вагонов, что создает сложности для промышленных компаний, особенно для предприятий непрерывного цикла.

«Необходимо внести изменения в правила перемещения вагонов, невостребованных под погрузку, — расширить перечень станций для обеспечения перевозки со станций, примыкающих к предприятиям непрерывного производства. Нужно вернуться к вопросу пересмотра Правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, чтобы предприятия непрерывного цикла получали сырье в приоритетном порядке», — подчеркнул Сутягинский.

Эти проблемы, по словам Сутягинского, не только затрудняют логистику, но и негативно влияют на экспортные возможности российских компаний, что в конечном итоге сдерживает развитие всей отрасли. В условиях текущих вызовов, подчеркнул он, требуется комплексный подход со стороны государства и бизнеса для обеспечения устойчивого роста нефтехимической и полимерной промышленности в России.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика