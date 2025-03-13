Михаил Сутягинский: Нефтехимическая отрасль сталкивается с долгосрочными вызовами

Кроме того, председатель совета директоров «Титана» указал на недостаточную пропускную способность отдельных участков железнодорожной сети, в частности на стыке Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Это ограничивает возможности погрузки грузов как для внутреннего рынка, так и для экспорта на Дальний Восток. Еще одной проблемой стали ограничения на прием порожних вагонов, что создает сложности для промышленных компаний, особенно для предприятий непрерывного цикла.