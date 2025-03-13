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Posted 13 марта, 17:01

Published 13 марта, 17:01

Modified 13 марта, 19:20

Updated 13 марта, 19:20

Минздрав назвал самые частые виды рака в Ростовской области

Минздрав назвал самые частые виды рака в Ростовской области

13 марта 2025, 17:01
Фото: 1MI.
Чаще всего жители Ростовской области заболевают раком кожи и молочной железы. Об этом пишут СМИ со ссылкой на донской Минздрав.

В Ростовской области количество онкобольных перевалило за 116 тысяч в конце 2024 года. При этом за весь 2023 год в регионе было выявлено около 126 тысяч пациентов с онкологией, пишет «Деловая газета. Юг».

Чаще всего дончане заболевали раком кожи. Это — 13,4% от общего числа онкобольных. Также врачи часто находили у пациентов рак молочной (12,3%) и предстательной (10,6%) железы.

Немного реже у жителей региона фиксировали злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легких (8,3%), а также ободочной кишки (6,8%).

Пресс-служба ведомства сообщила, что раком чаще всего заболевают граждане в возрасте от 60 до 74 лет.

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Ранее RostovGazeta писала о том, как ростовские врачи удалили пациентке опухоль массой около четырех килограммов.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Минздрав#Заболевания#Министр здравоохранения#Онкология
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