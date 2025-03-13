Минздрав назвал самые частые виды рака в Ростовской области

Posted 13 марта, 17:01
Published 13 марта, 17:01
Modified 13 марта, 19:20
Updated 13 марта, 19:20
В Ростовской области количество онкобольных перевалило за 116 тысяч в конце 2024 года. При этом за весь 2023 год в регионе было выявлено около 126 тысяч пациентов с онкологией, пишет «Деловая газета. Юг».
Чаще всего дончане заболевали раком кожи. Это — 13,4% от общего числа онкобольных. Также врачи часто находили у пациентов рак молочной (12,3%) и предстательной (10,6%) железы.
Немного реже у жителей региона фиксировали злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легких (8,3%), а также ободочной кишки (6,8%).
Пресс-служба ведомства сообщила, что раком чаще всего заболевают граждане в возрасте от 60 до 74 лет.
Ранее RostovGazeta писала о том, как ростовские врачи удалили пациентке опухоль массой около четырех килограммов.