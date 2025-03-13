Мужчина устроил ДТП с деревом и погиб в горящем авто в Ростовской области

Posted 13 марта, 06:21
Published 13 марта, 06:21
Modified 13 марта, 06:23
Updated 13 марта, 06:23
Около 21.00 мск неизвестный мужчина за рулем ВАЗ-21104 ехал по трассе. На 46-м километре, со слов очевидцев, он разогнался и не справился с управлением. Машину отбросило в кювет, где она врезалась в дерево и загорелась.
— В результате ДТП неустановленный водитель «десятки» погиб, — сообщили в ГАИ по Ростовской области.
В соцсетях местные отметили, что на этой трассе не впервые случается смертельное ДТП. По их словам, виной всему ширина полос.
— Там вся дорога в крестах! Ширина полосы корявая какая-то. Номинально их там две: попутка и встречка, — но они шире, чем обычно, что подбивает водителей на обгон. Думают, мол, впереди идущий подвинется вправо, и я обгоню, вылезая на встречку половиной корпуса. И на встречном направлении такая же ситуация, — рассказали пользователи telegram. — По итогу есть два стула как говорится, либо в лоб, либо в кювет, а там как повезет.
— Три года не могут закончить и сделать нормальную дорогу, — возмущаются другие. — Каждый раз переставляют знаки, делают зигзаги на дороге. Не заметишь, как уже на встречке или кто-то едет тебе навстречу.
Ранее три человека пострадали в ДТП на улице Нансена в Ростове.