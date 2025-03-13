На конкурс «Картины мира» подали более 1,4 тысячи заявок

Posted 13 марта, 09:53
Published 13 марта, 09:53
Modified 13 марта, 09:55
Updated 13 марта, 09:55
Завершился прием работ на международный конкурс для молодых художников, и в трех номинациях — живопись, графика и цифровое искусство, включая компьютерную графику и анимацию — было зарегистрировано 1447 уникальных работ.
Теперь жюри предстоит выбрать участников, которые выйдут в следующий этап и получат шанс продемонстрировать свои произведения в Третьяковской галерее.
По словам первого заместителя гендиректора компании «Иннопрактика» Натальи Поповой, членам творческого совета нужно выбрать и оценить по-настоящему качественные и глубокие произведения искусства. Она добавила, что широкая география участников и количество заявок показывают, что у нас, как у всего мира, есть больше общих точек соприкосновения в культурном контексте, чем может показаться.
Организаторы отметили, что в номинацию живопись поступило 875 работ, также 372 работы молодые художники направили в номинацию графика, а в категории цифрового искусства, компьютерной графики и анимации зарегистрировано 200 работ.
Гендиректор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева выразила надежду, что конкурс будет способствовать популяризации современного искусства и даст молодым художникам возможность заявить о себе. Она уточнила, что увидеть работы финалистов можно будет в Калининграде, где находится филиал Третьяковской галереи.
Оргкомитет был удивлен тем, что география участников оказалась шире, чем ожидалось. Кроме России, Турции и Казахстана свои работы представили художники из Африки, Азии и Латинской Америки. Заявки пришли из 65 стран мира.
«Участники имеют разные традиции и привычки, но всех объединяет стремление понять ценности своей культуры. Конкурс „Картина мира“ показывает, как можно объединить разнообразие и сохранить гармонию», — отметил заместитель министра культуры Сергей Першин.
В ходе первого этапа, который завершится 27 марта, Молодежный творческий совет выберет 100 лучших работ. По завершению второго этапа, до 12 апреля, будет создан шорт-лист из 50 произведений.
Отбор на этих этапах будет проводиться по таким критериям, как глубина раскрытия темы, отражение культуры и традиций, оригинальность замысла, самостоятельность художественного решения, продуманность композиции и качество исполнения.
Окончательный отбор 14 финалистов после голосования членов Творческого совета завершится 28 апреля. Награждение победителей и финальная выставка состоится в июне в филиале Третьяковской галереи в Калининграде в рамках V Международного фестиваля классической музыки «Кантата».
Международный конкурс молодых художников «Картина мира» направлен на поддержку художников в возрасте от 18 до 35 лет и привлечение их к созданию произведений на важные социальные темы. Главная тема конкурса — «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества».
Инициатива проведения конкурса принадлежит компании «Иннопрактика», а реализуется совместно с Государственной Третьяковской галереей и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина при поддержке Академии творческих индустрий «Меганом». Финансирование проекта осуществляет «Газпромбанк».