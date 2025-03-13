На конкурс «Картины мира» подали более 1,4 тысячи заявок

По словам первого заместителя гендиректора компании «Иннопрактика» Натальи Поповой, членам творческого совета нужно выбрать и оценить по-настоящему качественные и глубокие произведения искусства. Она добавила, что широкая география участников и количество заявок показывают, что у нас, как у всего мира, есть больше общих точек соприкосновения в культурном контексте, чем может показаться.