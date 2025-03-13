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Posted 13 марта, 08:26

Published 13 марта, 08:26

Modified 13 марта, 08:28

Updated 13 марта, 08:28

Сергей Шпак

«Он не последний»: политолог объяснил задержание экс-главы Управления МВД Ростова

13 марта 2025, 08:26
Фото: УМВД Ростова. Сергей Шпак

Политолог Михайлов объяснил, почему задержали экс-главу Управления МВД Ростова

Сюжет
Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что к деятельности экс-начальника Управления МВД Ростова Сергея Шпака очень давно возникало много вопросов. Но все это еще потребуется доказать.

СМИ сообщают, что экс-глава полиции, полковник Сергей Шпак задержан по подозрению в коррупционных преступлениях.

«На мой взгляд, это должно было произойти гораздо раньше. Слишком много о нем было информации, вызывающей подозрения», — отмечает Евгений Михайлов.

Политолог полагает, что сейчас в Ростовской области настал период серьезной зачистки.

«И более того, предполагается смена руководства МВД. Скорее всего, главк „чистят“ под новую персону. В зону внимания попадают те, кто был в чем-то замешан», — делится информацией эксперт.
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Собеседник добавляет, что, по мнению многих, Ростов превратился в большую клановую деревню, где все можно перекупить и все «порешать». А сейчас, как полагает эксперт, город действительно хотят сделать настоящим центром юга России.

«То, что происходит в Ростовской области — это общая, комплексная зачистка. Такого количества арестов и задержаний чиновников, судей и иных должностных лиц, я не наблюдал еще ни в одном городе страны. Скорее всего, это происходит потому, что Ростов является неким центром притяжения, связанным с новыми регионами. Поэтому здесь наводится порядок. Думаю, это не последний факт задержания высокопоставленного силовика. Слухи ходят разные, и будем ждать официальных заявлений», — резюмирует Михайлов.
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