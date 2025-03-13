«Он не последний»: политолог объяснил задержание экс-главы Управления МВД Ростова

Posted 13 марта, 08:26
Published 13 марта, 08:26
Modified 13 марта, 08:28
Updated 13 марта, 08:28
СМИ сообщают, что экс-глава полиции, полковник Сергей Шпак задержан по подозрению в коррупционных преступлениях.
«На мой взгляд, это должно было произойти гораздо раньше. Слишком много о нем было информации, вызывающей подозрения», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог полагает, что сейчас в Ростовской области настал период серьезной зачистки.
«И более того, предполагается смена руководства МВД. Скорее всего, главк „чистят“ под новую персону. В зону внимания попадают те, кто был в чем-то замешан», — делится информацией эксперт.
Собеседник добавляет, что, по мнению многих, Ростов превратился в большую клановую деревню, где все можно перекупить и все «порешать». А сейчас, как полагает эксперт, город действительно хотят сделать настоящим центром юга России.
«То, что происходит в Ростовской области — это общая, комплексная зачистка. Такого количества арестов и задержаний чиновников, судей и иных должностных лиц, я не наблюдал еще ни в одном городе страны. Скорее всего, это происходит потому, что Ростов является неким центром притяжения, связанным с новыми регионами. Поэтому здесь наводится порядок. Думаю, это не последний факт задержания высокопоставленного силовика. Слухи ходят разные, и будем ждать официальных заявлений», — резюмирует Михайлов.