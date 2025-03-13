Подрядчик украл 6 млн, выделенных на ремонт Багаевского гидроузла по госконтракту

Posted 13 марта, 14:38
Published 13 марта, 14:38
Modified 13 марта, 14:40
Updated 13 марта, 14:40
Гендиректора строительной компании обвиняют в мошенничестве и присвоении денег в результате преступления. Выяснилось, что вместе с группой лиц он похитил бюджетные средства, которые были выделены в рамках госконтракта для строительства Багаевского гидроузла на реке Дон.
Мужчина завысил объем работ по валке деревьев и тем самым присвоил себе шесть миллионов рублей.
Кроме того, в период с 2022 по 2023 год обвиняемый приобрел две машины по договорам лизинга для своих знакомых.
Данное дело направили в Багаевский районный суд Ростовской области.
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