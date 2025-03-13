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Posted 13 марта, 14:38

Published 13 марта, 14:38

Modified 13 марта, 14:40

Updated 13 марта, 14:40

В Ростовской области гендиректор строительной компании похитил 6 млн из бюджета

Подрядчик украл 6 млн, выделенных на ремонт Багаевского гидроузла по госконтракту

13 марта 2025, 14:38
Фото: Прокуратура Ростовской области. В Ростовской области гендиректор строительной компании похитил 6 млн из бюджета
В Ростовской области в суд направили дело генерального директора строительной организации, которого обвиняют в хищении шести миллионов бюджетных средств. Об этом сообщила Волго-Донская транспортная прокуратура.

Гендиректора строительной компании обвиняют в мошенничестве и присвоении денег в результате преступления. Выяснилось, что вместе с группой лиц он похитил бюджетные средства, которые были выделены в рамках госконтракта для строительства Багаевского гидроузла на реке Дон.

Мужчина завысил объем работ по валке деревьев и тем самым присвоил себе шесть миллионов рублей.

Кроме того, в период с 2022 по 2023 год обвиняемый приобрел две машины по договорам лизинга для своих знакомых.

Данное дело направили в Багаевский районный суд Ростовской области.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Мошенничество#Бюджет#Хищение#Госконтракт
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