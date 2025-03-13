Подрядчик украл 6 млн, выделенных на ремонт Багаевского гидроузла по госконтракту

Гендиректора строительной компании обвиняют в мошенничестве и присвоении денег в результате преступления. Выяснилось, что вместе с группой лиц он похитил бюджетные средства, которые были выделены в рамках госконтракта для строительства Багаевского гидроузла на реке Дон.