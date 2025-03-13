Похитивший 420 млн с оборонзаказа экс-директор предприятия в Таганроге выйдет раньше

Экс-гендиректор предприятия Владимир Масленский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что он похитил 420 миллионов рублей, которые остались после завышения цены госконтракта в несколько раз. Речь идет о заказе на изготовление частей тактической ракеты.