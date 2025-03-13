Похитивший 420 млн с оборонзаказа экс-директор предприятия в Таганроге выйдет раньше

Posted 13 марта, 08:16
Published 13 марта, 08:16
Modified 13 марта, 08:18
Updated 13 марта, 08:18
Экс-гендиректор предприятия Владимир Масленский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что он похитил 420 миллионов рублей, которые остались после завышения цены госконтракта в несколько раз. Речь идет о заказе на изготовление частей тактической ракеты.
Сторона защиты пыталась обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но апелляция оставила решение нижестоящей инстанции без изменений. Затем адвокат направил кассационную жалобу. На этот раз суд учел смягчающие обстоятельства (возмещение ущерба) и уменьшил общий срок.
В 2024 году коллег бывшего гендиректора обвинили по статье о хищении, а начальник военного представительства Минобороны РФ Андрей Подлесных стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями и получении взятки.