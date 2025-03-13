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Posted 13 марта, 08:16

Published 13 марта, 08:16

Modified 13 марта, 08:18

Updated 13 марта, 08:18

На заводе ОПК

Похитивший 420 млн с оборонзаказа экс-директор предприятия в Таганроге выйдет раньше

13 марта 2025, 08:16
Фото: mil.ru. На заводе ОПК

Экс-директору оборонного предприятия в Таганроге смягчили приговор

Кассационный суд в Краснодаре смягчил приговор бывшему гендиректору оборонного предприятия в Таганроге АО «Звезда-Стрела». По данным из документов в картотеке суда, вместо четырех лет колонии ему назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев.

Экс-гендиректор предприятия Владимир Масленский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что он похитил 420 миллионов рублей, которые остались после завышения цены госконтракта в несколько раз. Речь идет о заказе на изготовление частей тактической ракеты.

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Сторона защиты пыталась обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но апелляция оставила решение нижестоящей инстанции без изменений. Затем адвокат направил кассационную жалобу. На этот раз суд учел смягчающие обстоятельства (возмещение ущерба) и уменьшил общий срок.

В 2024 году коллег бывшего гендиректора обвинили по статье о хищении, а начальник военного представительства Минобороны РФ Андрей Подлесных стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями и получении взятки.

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#Евгения Волкова#Мошенничество#Минобороны РФ#Гендиректор#Хищение#Госконтракт#Ростов-на-Дону#Взятка#Таганрог#Суд
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