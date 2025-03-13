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Posted 13 марта, 10:06

Published 13 марта, 10:06

Modified 13 марта, 10:08

Updated 13 марта, 10:08

Стали известны подробности рассылки подарков со взрывчаткой донским военным

Появились фото террориста, отправлявшего заминированные подарки донским военным

13 марта 2025, 10:06
Фото: ТВ «Звезда». Стали известны подробности рассылки подарков со взрывчаткой донским военным
Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить серию терактов в регионах России, в том числе и в Ростовской области. Завербованный украинскими спецслужбами уралец готовил рассылку подарочных наборов со взрывчаткой внутри, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Также появились снимки с задержанием террориста.

Напомним, что ФСБ задержала 22-летнего жителя Свердловской области, который за вознаграждение планировал разослать военным подарочные парфюмерные наборы с активированной самодельной взрывчаткой. Посылки должны были взорваться при открытии коробки.

Через аэропорт Челябинска подозреваемый хотел отправить «подарки» Почтой России военнослужащим и представителям органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае, а также в Саратовской, Тверской, Ростовской, Калужской и Нижегородской областях.

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Фото: ТВ «Звезда»

«После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив вознаграждение», — добавили в ЦОС.

Добавим, что по данному факту следственным отделом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или устройств. Кроме того, был организован розыск лиц, изготовивших взрывные устройства и заложивших их в тайники. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ — покушение на террористический акт.

Ранее стало известно, за что задержали экс-главу Управления МВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака.

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