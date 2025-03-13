Появились фото террориста, отправлявшего заминированные подарки донским военным

Добавим, что по данному факту следственным отделом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или устройств. Кроме того, был организован розыск лиц, изготовивших взрывные устройства и заложивших их в тайники. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ — покушение на террористический акт.