Появились фото террориста, отправлявшего заминированные подарки донским военным

Posted 13 марта, 10:06
Published 13 марта, 10:06
Modified 13 марта, 10:08
Updated 13 марта, 10:08
Напомним, что ФСБ задержала 22-летнего жителя Свердловской области, который за вознаграждение планировал разослать военным подарочные парфюмерные наборы с активированной самодельной взрывчаткой. Посылки должны были взорваться при открытии коробки.
Через аэропорт Челябинска подозреваемый хотел отправить «подарки» Почтой России военнослужащим и представителям органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае, а также в Саратовской, Тверской, Ростовской, Калужской и Нижегородской областях.
«После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив вознаграждение», — добавили в ЦОС.
Добавим, что по данному факту следственным отделом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или устройств. Кроме того, был организован розыск лиц, изготовивших взрывные устройства и заложивших их в тайники. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ — покушение на террористический акт.
Ранее стало известно, за что задержали экс-главу Управления МВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака.