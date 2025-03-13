Пожарные несутся одна за одной: в Ростове на огромной площади горит Ботанический сад

Posted 13 марта, 20:16
Published 13 марта, 20:16
Modified 13 марта, 20:18
Updated 13 марта, 20:18
В соцсетях стали появляться снимки и видео с места пожара. На них видно, как на большой площади полыхает парковая зона. От огня расходится красное зарево. Пламя видно даже из соседних районов города.
— Пожарные машины несутся одна за одной, — написали очевидцы в комментариях к постам.
— Трава горит и деревья, — добавили другие.
Позже в ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что пожар случился на улице Маркова на пересечении с улицей 12 февраля и на Локомотивной/Озимом. Всего на места ЧП направили 3 автоцистерны и 13 человек. Большинство из них поехали на второй адрес.
Ранее пожар в Ростовской области уничтожил жилой дом и забрал жизни двух человек.