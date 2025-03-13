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Posted 13 марта, 20:16

Published 13 марта, 20:16

Modified 13 марта, 20:18

Updated 13 марта, 20:18

Ботанический сад полыхает на огромной площади в Ростове-на-Дону

Пожарные несутся одна за одной: в Ростове на огромной площади горит Ботанический сад

13 марта 2025, 20:16
Фото: тг Ростов Папа. Ботанический сад полыхает на огромной площади в Ростове-на-Дону

Ботанический сад полыхает на огромной площади в Ростове-на-Дону

В Ботаническом саду недалеко от Нового поселения произошел крупный пожар. ЧП случилось поздним вечером 13 марта.

В соцсетях стали появляться снимки и видео с места пожара. На них видно, как на большой площади полыхает парковая зона. От огня расходится красное зарево. Пламя видно даже из соседних районов города.

— Пожарные машины несутся одна за одной, — написали очевидцы в комментариях к постам.
— Трава горит и деревья, — добавили другие.
Видео: тг Ростов Папа. Ботанический сад полыхает на огромной площади в Ростове-на-Дону

Позже в ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что пожар случился на улице Маркова на пересечении с улицей 12 февраля и на Локомотивной/Озимом. Всего на места ЧП направили 3 автоцистерны и 13 человек. Большинство из них поехали на второй адрес.

Ранее пожар в Ростовской области уничтожил жилой дом и забрал жизни двух человек.

Ботанический сад полыхает на огромной площади в Ростове-на-Дону
Ботанический сад полыхает на огромной площади в Ростове-на-Дону. Фото: соцсети
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону
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