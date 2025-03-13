Пожарные несутся одна за одной: в Ростове на огромной площади горит Ботанический сад

Позже в ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что пожар случился на улице Маркова на пересечении с улицей 12 февраля и на Локомотивной/Озимом. Всего на места ЧП направили 3 автоцистерны и 13 человек. Большинство из них поехали на второй адрес.