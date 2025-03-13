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Posted 13 марта, 16:02

Published 13 марта, 16:02

Modified 13 марта, 16:05

Updated 13 марта, 16:05

Президент России Владимир Путин согласился на прекращение огня на Украине

Президент России Владимир Путин согласился на прекращение огня на Украине

13 марта 2025, 16:02
Фото: kremlin.ru/events/president/news/76446/photos/80376
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Владимир Путин заявил о готовности к прекращению боевых действий на Украине на 30 суток. Об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет ТАСС.

По словам Президента, Российская Федерация согласна прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса. При этом, как отметил Владимир Путин, есть нюансы, которые необходимо обсудить.

«Вооруженные силы Российской Федерации наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия, заявил Президент», — сообщает ТАСС.

По его словам, Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы.

Также Президент заявил, что готов обсудить идею перемирия с американским президентом Дональдом Трампом.

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#Милана Белкина#Украина#Курская область#Владимир Путин#Военные#Российская Федерация#Боевые действия
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