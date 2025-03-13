Президент России Владимир Путин согласился на прекращение огня на Украине

Posted 13 марта, 16:02
Published 13 марта, 16:02
Modified 13 марта, 16:05
Updated 13 марта, 16:05
По словам Президента, Российская Федерация согласна прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса. При этом, как отметил Владимир Путин, есть нюансы, которые необходимо обсудить.
«Вооруженные силы Российской Федерации наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия, заявил Президент», — сообщает ТАСС.
По его словам, Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы.
Также Президент заявил, что готов обсудить идею перемирия с американским президентом Дональдом Трампом.