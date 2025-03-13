Президент России Владимир Путин согласился на прекращение огня на Украине

Владимир Путин заявил о готовности к прекращению боевых действий на Украине на 30 суток. Об этом он заявил на пресс-конференции во время визита в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет ТАСС.

По словам Президента, Российская Федерация согласна прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса. При этом, как отметил Владимир Путин, есть нюансы, которые необходимо обсудить. «Вооруженные силы Российской Федерации наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия, заявил Президент», — сообщает ТАСС. По его словам, Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы. Также Президент заявил, что готов обсудить идею перемирия с американским президентом Дональдом Трампом. Читайте также: Террориста, готовившего «подарки» военным Ростовской области, «кинули» на $6000 ФСБ пресекла рассылку заминированных подарков военным Ростовской области В Минобороны назвали число БПЛА, атаковавших Ростовскую область