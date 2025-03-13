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Posted 13 марта, 16:30

Published 13 марта, 16:30

Modified 13 марта, 16:32

Updated 13 марта, 16:32

Машину отбросило на металлический забор частного дома во время ДТП в Ростове

Протаранил забор и уехал на скорой: появились кадры страшного ДТП в Ростове

13 марта 2025, 16:30
Фото: ГАИ.

Машину отбросило на металлический забор частного дома во время ДТП в Ростове

В четверг, 13 марта, в Ростове произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла в 13.40 мск. В это время машина марки JAC JS6 проезжала мимо дома на улице Ленина, 130/27. Ее 36-летний водитель не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем ВАЗ-21104. За рулем машины был 25-летний парень.

После столкновения иномарку отбросило на металлический забор двора частного дома. В результате аварии пострадал автовладелец ВАЗ-21104. Его забрали медики на карете скорой помощи.

На фото, которое предоставили сотрудники Госавтоинспекции, видно, что передняя часть легковушки ВАЗ-21104 сильно повреждена. В данный момент правоохранители выясняют все детали происшествия.

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Ранее RostovGazeta писала о массовом ДТП с участием двух большегрузов, которые расплющили две легковушки.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ДТП#Полиция#Транспорт#Авария#Госавтоинспекция#Происшествия
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