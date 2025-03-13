Протаранил забор и уехал на скорой: появились кадры страшного ДТП в Ростове

Posted 13 марта, 16:30
Published 13 марта, 16:30
Modified 13 марта, 16:32
Updated 13 марта, 16:32
По данным ведомства, авария произошла в 13.40 мск. В это время машина марки JAC JS6 проезжала мимо дома на улице Ленина, 130/27. Ее 36-летний водитель не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем ВАЗ-21104. За рулем машины был 25-летний парень.
После столкновения иномарку отбросило на металлический забор двора частного дома. В результате аварии пострадал автовладелец ВАЗ-21104. Его забрали медики на карете скорой помощи.
На фото, которое предоставили сотрудники Госавтоинспекции, видно, что передняя часть легковушки ВАЗ-21104 сильно повреждена. В данный момент правоохранители выясняют все детали происшествия.
Ранее RostovGazeta писала о массовом ДТП с участием двух большегрузов, которые расплющили две легковушки.