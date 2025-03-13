Протаранил забор и уехал на скорой: появились кадры страшного ДТП в Ростове

По данным ведомства, авария произошла в 13.40 мск. В это время машина марки JAC JS6 проезжала мимо дома на улице Ленина, 130/27. Ее 36-летний водитель не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем ВАЗ-21104. За рулем машины был 25-летний парень.