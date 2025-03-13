rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта, 15:07

Published 13 марта, 15:07

Modified 13 марта, 15:07

Updated 13 марта, 15:07

Расплющило легковушки: Массовое ДТП с двумя фурами произошло в Ростовской области

Расплющило легковушки: Массовое ДТП с двумя фурами произошло в Ростовской области

13 марта 2025, 15:07
Фото: ТГ «Новости Ростов». Расплющило легковушки: Массовое ДТП с двумя фурами произошло в Ростовской области

Массовое ДТП с пятью машинами произошло в Ростовской области

В Ростовской области произошло страшное ДТП, в котором два грузовика раздавили легковушки. Кадры опубликовал «Блокнот-Волгодонск».

Согласно источнику, авария произошла в четверг, 13 марта, примерно в 15.00 мск. На трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» недалеко от поворота в Багаевскую станицу столкнулись легковушки и два большегруза.

На кадрах видно две фуры, между которыми находятся две расплющенные легковые машины. Судя по кадрам, в аварию попала еще одна легковушка: у нее поврежден багажник. Рядом стоит служебный полицейский автомобиль.

Машины разворачиваются: крупный пожар перекрыл проезд по трассе в Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: ТГ «Новости Ростов». Расплющило легковушки: Массовое ДТП с двумя фурами произошло в Ростовской области

Как писала ранее RostovGazeta, сегодня днем в регионе разгорелся крупный ландшафтный пожар. Он вспыхнул недалеко от страницы Багаевской. Вероятно, причиной аварии стала плохая видимость на данном участке дороги.

Уточним, что сотрудники Госавтоинспекции пока не комментировали данный инцидент.

Читайте также:
Легковой автомобиль вылетел на детскую площадку в Ростове-на-ДонуСтали известны подробности ДТП с участием легковушки и автобуса в РостовеВ Ростовской области на М-4 «Дон» столкнулись бензовоз и легковушка
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика