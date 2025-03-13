Расплющило легковушки: Массовое ДТП с двумя фурами произошло в Ростовской области

Posted 13 марта, 15:07
Published 13 марта, 15:07
Modified 13 марта, 15:07
Updated 13 марта, 15:07
Согласно источнику, авария произошла в четверг, 13 марта, примерно в 15.00 мск. На трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» недалеко от поворота в Багаевскую станицу столкнулись легковушки и два большегруза.
На кадрах видно две фуры, между которыми находятся две расплющенные легковые машины. Судя по кадрам, в аварию попала еще одна легковушка: у нее поврежден багажник. Рядом стоит служебный полицейский автомобиль.
Как писала ранее RostovGazeta, сегодня днем в регионе разгорелся крупный ландшафтный пожар. Он вспыхнул недалеко от страницы Багаевской. Вероятно, причиной аварии стала плохая видимость на данном участке дороги.
Уточним, что сотрудники Госавтоинспекции пока не комментировали данный инцидент.