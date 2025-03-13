Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

«По данным турецкого Министерства культуры и туризма, в прошлом году эту страну посетили 6,7 млн россиян, почти все совмещают отдых с шоппингом. Технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается: запущенные в 2020 году QR-коды сейчас принимаются в магазинах на 95% терминалов. Наши клиенты теперь могут оплачивать свои покупки там через ВТБ Онлайн», — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.