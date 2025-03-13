rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта, 09:15

Published 13 марта, 09:15

Modified 13 марта, 09:17

Updated 13 марта, 09:17

Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

13 марта 2025, 09:15
Фото: freepik.
Так, об этом сообщили в ВТБ и МТС. Клиенты могут оплачивать свои покупки в Турции по QR-коду. Клиенты уже начали совершать операции в торговых центрах Турции в разных городах.

Оплачивать покупки в точках продаж можно по всей стране и мгновенно, просто наведя камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале.

Как отметили в ВТБ, платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тыс. рублей.

«По данным турецкого Министерства культуры и туризма, в прошлом году эту страну посетили 6,7 млн россиян, почти все совмещают отдых с шоппингом. Технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается: запущенные в 2020 году QR-коды сейчас принимаются в магазинах на 95% терминалов. Наши клиенты теперь могут оплачивать свои покупки там через ВТБ Онлайн», — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Технология и сервис уже успешно работают в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане. В этом году ВТБ продолжит улучшать клиентский опыт и расширять расчетные решения для своих пользователей и в других направлениях.

За 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Объем операций превысил 50,5 млрд рублей.

Ранее в ВТБ Онлайн была реализована возможность пополнения карт Troy, Ininal.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика