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Posted 13 марта, 05:12

Published 13 марта, 05:12

Modified 13 марта, 05:12

Updated 13 марта, 05:12

Вход в отдел выдачи

Самозапрет на покупки в маркетплейсах могут ввести в Ростове. Кому он нужен?

13 марта 2025, 05:12
Фото: 1MI. Вход в отдел выдачи

Общественник сообщил, кому в Ростовской области нужен самозапрет на маркетплейсе

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Эксклюзив
Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что предложенная идея самозапрета на покупки в маркетплейсах, в том числе и для ростовчан, вызывает много вопросов.

Напомним, что ростовчанам могут предложить возможность устанавливать «самозапрет» или определенные лимиты на покупки в маркетплейсах. Об этом эксперименте, который проведут маркетплейсы совместно с Минэкономразвития, сообщают «РИА Новости».

Возможно, это предлагается сделать по аналогии с самозапретом на кредиты, который стал доступен с 1 марта 2025 года.

«Но самозапрет на кредиты удобен тем, что защищает ростовчан от мошенников. А от кого мы защищаемся на маркетплейсах? Если говорить о защите от импульсных покупок, то система маркетплейсов устроена таким образом, что даже если человек оплатил товар, а потом передумал — он может не забирать его. И тогда приобретенная вещь вернется на склад, а покупателю вернут деньги», — отмечает Владислав Махмудов.
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По словам собеседника, если следовать логике предложенной инициативы, то следом можно вводить ограничения на покупки в продуктовых магазинах, в магазинах одежды. Там ростовчане тоже нередко могут поддаваться импульсу.

«Но если это делать, мы не слишком далеко зайдем с „самозапретами“? Возможно, имеется в виду, что такие ограничения нужны людям с неустойчивой психикой, стоящих на учете в профильных медорганизациях? Но тогда нужно четко определиться с категорией этих лиц. На мой взгляд, это какая-то популистская идея с целью привлечь чье-то внимание или наоборот, отвлечь людей от насущных проблем», — резюмирует эксперт.

Ранее, со ссылкой на слова экспертов, RostovGazeta выясняла, что делать, если на вас заочно оформили кредит.

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