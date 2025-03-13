СОГАЗ обеспечил защитой страхователей в новых регионах на сумму более 250 млрд рублей

Posted 13 марта, 04:00
Published 13 марта, 04:00
Modified 17 марта, 10:32
Updated 17 марта, 10:32
Общая ответственность СОГАЗа в новых регионах по имущественным видам страхования, а также страхованию ответственности (ОСОПО, ОСГОП, ОСАГО) юридических лиц по состоянию на 1 марта 2025 года превышает 250 млрд рублей. Страхованием обеспечены железнодорожные парки, объекты электроэнергетики, имущественные комплексы и др.
Также СОГАЗ обеспечивает страховой защитой работников предприятий по полисам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев.
Кроме того, с начала 2025 года СОГАЗ планомерно наращивает страхование физических лиц в новых регионах, включая ОСАГО и каско. Большая часть проданных полисов приходится на ДНР и ЛНР. Приобрести полисы можно у страховых агентов СОГАЗа и онлайн на сайте.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.