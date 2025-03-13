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Posted 13 марта, 12:34

Published 13 марта, 12:34

Modified 13 марта, 12:36

Updated 13 марта, 12:36

Грузовик в переулке Приволжском в Ростове

«Стекла в домах дрожат»: жители Ростова вскакивают по ночам из-за грохота фур

13 марта 2025, 12:34
Фото: Яндекс. Карты. Грузовик в переулке Приволжском в Ростове

Ростовчане пожаловались на грохот фур в Ростове, который мешает спать

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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители микрорайона Новое Поселение в Ростове. Жители жалуются, что уже больше года возле железнодорожной больницы по переулку Приволжскому на потоке едут грузовики, мешая жителям отдыхать.

Ростовчане уточняют, что переулок Приволжский — довольно короткий. Здесь находятся жилые дома. Однако по этому переулку, несмотря на запрещающие знаки, продолжают ездить большегрузы. Они не дают жителям отдыхать днем и спокойно спать ночами.

«Это же ужас. Когда они едут, создается впечатление, будто рядом на улице идут бои. Слыша этот грохот, я постоянно просыпаюсь, думая, что прилетел дрон — даже стекла в доме дрожат, когда эти грузовики едут», — отмечает жительница Приволжской Наталья.

Собеседница добавляет, что началось это больше года назад. На грохот большегрузов, которые едут под запрещающие знаки, жалуются и жители соседней улицы — Локомотивной.

«Летом из-за этого грохота мы даже не открывали окна. А дома у нас так построены, что окна выходят на дорогу», — говорит Наталья.
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Выяснить, почему, несмотря на возросшие штрафы, грузовики продолжают ездить по улицам Ростова, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В Управлении Госавтоинспекции Ростовской области не ответили на звонок ни по одному номеру. Удалось дозвониться только в канцелярию МРЭО, где сообщили, что у них нет официальной почты для приема обращений.

Ранее RostovGazeta сообщала, что штраф за проезд большегрузов под запретительные знаки увеличили в 10 раз. Однако эксперты предупреждали, что для предотвращения езды грузовиков по Ростову, должны существовать альтернативные пути.

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