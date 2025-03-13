«Стекла в домах дрожат»: жители Ростова вскакивают по ночам из-за грохота фур

Выяснить, почему, несмотря на возросшие штрафы, грузовики продолжают ездить по улицам Ростова, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В Управлении Госавтоинспекции Ростовской области не ответили на звонок ни по одному номеру. Удалось дозвониться только в канцелярию МРЭО, где сообщили, что у них нет официальной почты для приема обращений.