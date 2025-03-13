«Стекла в домах дрожат»: жители Ростова вскакивают по ночам из-за грохота фур

Posted 13 марта, 12:34
Published 13 марта, 12:34
Modified 13 марта, 12:36
Updated 13 марта, 12:36
Ростовчане уточняют, что переулок Приволжский — довольно короткий. Здесь находятся жилые дома. Однако по этому переулку, несмотря на запрещающие знаки, продолжают ездить большегрузы. Они не дают жителям отдыхать днем и спокойно спать ночами.
«Это же ужас. Когда они едут, создается впечатление, будто рядом на улице идут бои. Слыша этот грохот, я постоянно просыпаюсь, думая, что прилетел дрон — даже стекла в доме дрожат, когда эти грузовики едут», — отмечает жительница Приволжской Наталья.
Собеседница добавляет, что началось это больше года назад. На грохот большегрузов, которые едут под запрещающие знаки, жалуются и жители соседней улицы — Локомотивной.
«Летом из-за этого грохота мы даже не открывали окна. А дома у нас так построены, что окна выходят на дорогу», — говорит Наталья.
Выяснить, почему, несмотря на возросшие штрафы, грузовики продолжают ездить по улицам Ростова, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В Управлении Госавтоинспекции Ростовской области не ответили на звонок ни по одному номеру. Удалось дозвониться только в канцелярию МРЭО, где сообщили, что у них нет официальной почты для приема обращений.
Ранее RostovGazeta сообщала, что штраф за проезд большегрузов под запретительные знаки увеличили в 10 раз. Однако эксперты предупреждали, что для предотвращения езды грузовиков по Ростову, должны существовать альтернативные пути.