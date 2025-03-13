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Posted 13 марта, 18:24

Published 13 марта, 18:24

Modified 13 марта, 19:20

Updated 13 марта, 19:20

В Ростовской области из горящего дома вытащили два бездыханных тела

Тушили 19 пожарных: два человека стали жертвами страшного пожара в Ростовской области

13 марта 2025, 18:24
Фото: Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области из горящего дома вытащили два бездыханных тела

В Каменском районе Ростовской области вспыхнул пожар, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщили сотрудники регионального МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 13 марта. В 11.24 мск поступило сообщение о возгорании частного дома в хуторе Масаловка.

До прибытия огнеборцев пожар успел распространиться на 40 квадратов. В 11.47 мск удалось ликвидировать открытое горение, а через 10 минут в доме обнаружили тела двух человек.

Полностью потушить пожар удалось к 12.10 мск. В борьбе с огнем участвовали 19 сотрудников РСЧС на семи спецмашинах. О причинах пожара в ведомстве не рассказали.

Машины разворачиваются: крупный пожар перекрыл проезд по трассе в Ростовской области
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Ранее RostovGazeta рассказала о крупном ландшафтном пожаре в Ростовской области, который перекрыл проезд по трассе для автомобилей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС#Инцидент#Возгорание#Происшествия
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