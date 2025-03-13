Тушили 19 пожарных: два человека стали жертвами страшного пожара в Ростовской области

Posted 13 марта, 18:24
Published 13 марта, 18:24
Modified 13 марта, 19:20
Updated 13 марта, 19:20
По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 13 марта. В 11.24 мск поступило сообщение о возгорании частного дома в хуторе Масаловка.
До прибытия огнеборцев пожар успел распространиться на 40 квадратов. В 11.47 мск удалось ликвидировать открытое горение, а через 10 минут в доме обнаружили тела двух человек.
Полностью потушить пожар удалось к 12.10 мск. В борьбе с огнем участвовали 19 сотрудников РСЧС на семи спецмашинах. О причинах пожара в ведомстве не рассказали.
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