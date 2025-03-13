У каждого участника программы «Герои Дона» будет свой наставник

Руководитель центра развития компетенций государственных и муниципальных служащих Южно-Российского института управления РАНХиГС Денис Корсунов отмечает, что основная цель регионального проекта — это дальнейшее трудоустройство и встраивание в управленческую среду участников специальной военной операции, которые выбрали для себя путь гражданской и муниципальной службы.