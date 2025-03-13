У каждого участника программы «Герои Дона» будет свой наставник

Posted 13 марта, 11:25
Published 13 марта, 11:25
Modified 13 марта, 11:27
Updated 13 марта, 11:27
Несмотря на то. что процесс отбора кандидатов и последующее обучение состоит из нескольких этапов, жители Ростовской области активно подают заявки для участия в этом образовательном проекте.
Самым первым этапом участие в кадровом образовательном проекте «Герои Дона», является заполнение анкеты, непосредственно подача заявки и написание тематического эссе. После этого участникам предстоит пройти отборочный этап, куда входит собеседование и профессиональное тестирование.
После того, когда испытания будут пройдены, участникам остается дождаться подведения итогов.
Как пояснили в областном правительстве, этапы позволят выбрать лучших с точки зрения наличия базовых управленческих компетенций для дальнейшего участия в образовательной программе.
Руководитель центра развития компетенций государственных и муниципальных служащих Южно-Российского института управления РАНХиГС Денис Корсунов отмечает, что основная цель регионального проекта — это дальнейшее трудоустройство и встраивание в управленческую среду участников специальной военной операции, которые выбрали для себя путь гражданской и муниципальной службы.
— Как показывают результаты федеральной программа «Время Героев» некоторые слушатели не идут в госсектор, а выбирают для себя общественную или просветительскую работу, — добавил Денис Корсунов.
Напомним, что программа предусматривает четыре основных очных модуля обучения, а общий срок образовательной программы равняется году. За 504 академических часа программы переподготовки, участники программы открывают для себя самые эффективные методики управления в настоящее время.
По словам директора Южно-Российского института управления РАНХиГС Василия Рудого. эксклюзивной особенностью программы является наличие персонального наставника из числа руководителей органов региональной власти и органов местного самоуправления, который будет закреплен за каждым слушателем.
— Задача наставника — помощь в адаптации к гражданской жизни, погружение в основы государственной и муниципальной службы, а главное помощь в выстраивании карьерной траектории с последующим трудоустройством, — пояснил Василий Рудой.
По мнению исполняющего обязанности министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Владимира Островского, данная программа стажировок и наставничества позволит участникам освоить практические управленческие навыки.
— Важно, что в итоге мы получим компетентных специалистов, которые готовы продолжить работу на благо нашей страны, но уже в мирной жизни, — поделился Владимир Островский.
Добавим, что в начале текущей недели В Ростовской области заработал сайт кадровой программы «Герои Дона». Об этом в своем Telegram-канале рассказывал глава региона Юрий Слюсарь. Подробная информация о проекте доступна на сайте проекта — герои-дона.рф