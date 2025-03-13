В Ростове-на-Дону массово отлавливают и штрафуют «серых возчиков»

Posted 13 марта, 09:26
Published 13 марта, 09:26
Modified 13 марта, 09:28
Updated 13 марта, 09:28
Сотрудники сектора инспектирования администрации Первомайского района в ходе проверки выявили факт выгрузки строительных отходов на прилегающей к контейнерной площадке территории. В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении.
Деятельность «серых возчиков» наказуема и облагается штрафом: граждане заплатят от 300 до 3000 рублей (за повторное нарушение 3000 — 5000 рублей); должностные лица — от 8000 до 30000 рублей (или 30000 — 50000 рублей); юрлица — от 25000 до 70000 рублей (или 70000 — 100000 рублей).
Добавим, что рейды по выявлению выгрузки, складирования отходов и строительных материалов в не отведенных для этой цели местах продолжатся.
Ранее RostovGazeta писала, что полицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской области.