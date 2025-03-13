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Posted 13 марта, 09:26

Published 13 марта, 09:26

Modified 13 марта, 09:28

Updated 13 марта, 09:28

Мусоровозы

В Ростове-на-Дону массово отлавливают и штрафуют «серых возчиков»

13 марта 2025, 09:26
Фото: 1MI. Мусоровозы
В Ростове-на-Дону проходят рейды по выявлению и пресечению деятельности вывоза и выгрузки всех видов отходов в неразрешенных для этого местах, информирует городская администрация.

Сотрудники сектора инспектирования администрации Первомайского района в ходе проверки выявили факт выгрузки строительных отходов на прилегающей к контейнерной площадке территории. В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении.

Деятельность «серых возчиков» наказуема и облагается штрафом: граждане заплатят от 300 до 3000 рублей (за повторное нарушение 3000 — 5000 рублей); должностные лица — от 8000 до 30000 рублей (или 30000 — 50000 рублей); юрлица — от 25000 до 70000 рублей (или 70000 — 100000 рублей).

Фото: Администрация Ростова
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Добавим, что рейды по выявлению выгрузки, складирования отходов и строительных материалов в не отведенных для этой цели местах продолжатся.

Ранее RostovGazeta писала, что полицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской области.

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