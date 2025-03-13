В Ростове-на-Дону массово отлавливают и штрафуют «серых возчиков»

Деятельность «серых возчиков» наказуема и облагается штрафом: граждане заплатят от 300 до 3000 рублей (за повторное нарушение 3000 — 5000 рублей); должностные лица — от 8000 до 30000 рублей (или 30000 — 50000 рублей); юрлица — от 25000 до 70000 рублей (или 70000 — 100000 рублей).