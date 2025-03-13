В Ростове-на-Дону назвали вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

По сведениям исследовательского центра портала SuperJob, в марте в Ростове-на-Дону самые большие предлагаемые зарплаты были обнаружены в совершенно разных профессиональных сферах. Так, работодатели готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей менеджерам по продажам. Врачи-стоматологи могут рассчитывать на доход в 150-300 тысяч рублей.