В Ростове-на-Дону назвали вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

Posted 13 марта, 05:45
Published 13 марта, 05:45
Modified 13 марта, 05:45
Updated 13 марта, 05:45
По сведениям исследовательского центра портала SuperJob, в марте в Ростове-на-Дону самые большие предлагаемые зарплаты были обнаружены в совершенно разных профессиональных сферах. Так, работодатели готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей менеджерам по продажам. Врачи-стоматологи могут рассчитывать на доход в 150-300 тысяч рублей.
На третьем месте расположились инженеры-конструкторы с заработком от 180 тысяч рублей в месяц. Второе место досталось руководителям филиалов аутсорсинговых компаний — от 200 тысяч рублей.
Наиболее высокую заработную плату предлагают врачам-офтальмохирургам. Специалистам могут получать уже от 250 тысяч рублей в месяц.
До этого RostovGazeta рассказала, кому в Ростове готовы платить 100 тысяч рублей за офисную работу.