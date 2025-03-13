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Posted 13 марта, 05:45

Published 13 марта, 05:45

Modified 13 марта, 05:45

Updated 13 марта, 05:45

Инженер

В Ростове-на-Дону назвали вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

13 марта 2025, 05:45
Фото: pressfoto/freepik. Инженер

Офтальмохирургам и инженерам предлагают зарплату от 180 тысяч рублей в Ростове

Исследователи изучили рынок труда Ростова-на-Дону и назвали топ-5 самых лучших и высокооплачиваемых профессий в марте 2025 года.

По сведениям исследовательского центра портала SuperJob, в марте в Ростове-на-Дону самые большие предлагаемые зарплаты были обнаружены в совершенно разных профессиональных сферах. Так, работодатели готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей менеджерам по продажам. Врачи-стоматологи могут рассчитывать на доход в 150-300 тысяч рублей.

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На третьем месте расположились инженеры-конструкторы с заработком от 180 тысяч рублей в месяц. Второе место досталось руководителям филиалов аутсорсинговых компаний — от 200 тысяч рублей.

Наиболее высокую заработную плату предлагают врачам-офтальмохирургам. Специалистам могут получать уже от 250 тысяч рублей в месяц.

До этого RostovGazeta рассказала, кому в Ростове готовы платить 100 тысяч рублей за офисную работу.

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