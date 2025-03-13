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Posted 13 марта, 04:45

Published 13 марта, 04:45

Modified 13 марта, 04:45

Updated 13 марта, 04:45

Виноградная лоза

В Ростовской области ищут хозяина для винодельни за полмиллиарда рублей

13 марта 2025, 04:45
Фото: Unsplash. Виноградная лоза
В Ростовской области выставили на продажу винодельню и виноградники за 500 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сервисе объявлений.

Согласно данным объявления, винодельня находится в хуторе Малая Мартыновка. Площадь территории составляет 100 гектаров. На территории участка расположен завод площадью в 1,1 тысячи квадратных метров. В стоимость также входят сельхозтехника, цеха для переработки винограда и розлива вина.

Собственник сообщает, что на виноградниках выращивают 13 сортов винограда. Одним из них является «красностоп золотовский».

Продавец также заявляет, что винодельня работает на протяжении 17 лет.

«Подписан договор на изготовление вина для крупной сети магазинов», — говорится в объявлении.
Согласно данным объявления, винодельня находится в хуторе Малая Мартыновка
Согласно данным объявления, винодельня находится в хуторе Малая Мартыновка. Фото: Авито
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Как писала ранее RostovGazeta, в Ростовской области собираются запустить производство вина. Основателем винодельни станет сын олигарха Али Узденова.

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