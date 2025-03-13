В Ростовской области ищут хозяина для винодельни за полмиллиарда рублей

Posted 13 марта, 04:45
Published 13 марта, 04:45
Modified 13 марта, 04:45
Updated 13 марта, 04:45
Согласно данным объявления, винодельня находится в хуторе Малая Мартыновка. Площадь территории составляет 100 гектаров. На территории участка расположен завод площадью в 1,1 тысячи квадратных метров. В стоимость также входят сельхозтехника, цеха для переработки винограда и розлива вина.
Собственник сообщает, что на виноградниках выращивают 13 сортов винограда. Одним из них является «красностоп золотовский».
Продавец также заявляет, что винодельня работает на протяжении 17 лет.
«Подписан договор на изготовление вина для крупной сети магазинов», — говорится в объявлении.
Как писала ранее RostovGazeta, в Ростовской области собираются запустить производство вина. Основателем винодельни станет сын олигарха Али Узденова.