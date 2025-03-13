В Ростовской области ищут хозяина для винодельни за полмиллиарда рублей

Согласно данным объявления, винодельня находится в хуторе Малая Мартыновка. Площадь территории составляет 100 гектаров. На территории участка расположен завод площадью в 1,1 тысячи квадратных метров. В стоимость также входят сельхозтехника, цеха для переработки винограда и розлива вина.