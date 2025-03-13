В Ростовской области мошенники стали пользоваться самозапретом на кредиты

«Лучше сразу сбросить такой звонок. Если по их словам у вас что-то не так — зайдите в свои „Госуслуги“ или приложение банка, просмотрите уведомления, предупреждения, задайте вопрос в поддержку и решайте все напрямую, а не через неизвестных по телефону», — советует собеседник RostovGazeta.