В Ростовской области мошенники стали пользоваться самозапретом на кредиты

Posted 13 марта, 16:45
Published 13 марта, 16:45
Modified 13 марта, 16:45
Updated 13 марта, 16:45
Самозапрет на кредиты россияне могут установить самостоятельно в «Госуслугах» или в МФЦ с 1 марта. По данным Минцифры, услугой воспользовались уже более 5 миллионов человек.
11 марта «Известия», опираясь на информацию от Ассоциации развития финграмотности, сообщили, что самозапрет стали использовать в своих схемах мошенники.
Они звонят россиянам от имени сотрудников «Госулуг» и сообщают, что запрет якобы установлен неверно. Жертве предлагают перейти по вредоносной ссылке, чтобы завершить установку. В итоге злоумышленники получают доступ к личным аккаунтам и данным россиян в «Госуслугах».
Ростовский эксперт по проверке систем безопасности Георг Буцуканов отмечает, что жители Ростовской области тоже могут стать жертвами мошенников. Такие прозвоны, по его словам, производятся наугад и жертву не выбирают по месту регистрации.
«Наиболее эффективный способ защитить себя — установить автоответчик и не отвечать на незнакомые номера. Потом можете просмотреть расшифровки звонков и перезвонить, кому сочтете нужным», — рекомендует эксперт.
Георг Буцуканов советует с осторожностью относиться к звонящим от лица различных госструктур и банков.
«Лучше сразу сбросить такой звонок. Если по их словам у вас что-то не так — зайдите в свои „Госуслуги“ или приложение банка, просмотрите уведомления, предупреждения, задайте вопрос в поддержку и решайте все напрямую, а не через неизвестных по телефону», — советует собеседник RostovGazeta.
Эксперт по проверке систем безопасности отмечает, что мошенников выдают просьбы перейти по ссылкам, сообщить код, назвать кодовое слово.
Ранее RostovGazeta писала о том, что жителя Ростова поймали на двух поджогах и разбое.