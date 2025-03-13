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Posted 13 марта, 16:45

Published 13 марта, 16:45

Modified 13 марта, 16:45

Updated 13 марта, 16:45

Мошенник

В Ростовской области мошенники стали пользоваться самозапретом на кредиты

13 марта 2025, 16:45
Фото: 1MI. Мошенник
Сюжет
Эксклюзив
Как дончанам вычислить звонок от мошенников и не стать их жертвой объясняет ростовский эксперт по проверке систем безопасности Георг Буцуканов.

Самозапрет на кредиты россияне могут установить самостоятельно в «Госуслугах» или в МФЦ с 1 марта. По данным Минцифры, услугой воспользовались уже более 5 миллионов человек.

11 марта «Известия», опираясь на информацию от Ассоциации развития финграмотности, сообщили, что самозапрет стали использовать в своих схемах мошенники.

Они звонят россиянам от имени сотрудников «Госулуг» и сообщают, что запрет якобы установлен неверно. Жертве предлагают перейти по вредоносной ссылке, чтобы завершить установку. В итоге злоумышленники получают доступ к личным аккаунтам и данным россиян в «Госуслугах».

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«Наиболее эффективный способ защитить себя — установить автоответчик и не отвечать на незнакомые номера»
«Наиболее эффективный способ защитить себя — установить автоответчик и не отвечать на незнакомые номера». Фото: 1MI

Ростовский эксперт по проверке систем безопасности Георг Буцуканов отмечает, что жители Ростовской области тоже могут стать жертвами мошенников. Такие прозвоны, по его словам, производятся наугад и жертву не выбирают по месту регистрации.

«Наиболее эффективный способ защитить себя — установить автоответчик и не отвечать на незнакомые номера. Потом можете просмотреть расшифровки звонков и перезвонить, кому сочтете нужным», — рекомендует эксперт.

Георг Буцуканов советует с осторожностью относиться к звонящим от лица различных госструктур и банков.

«Лучше сразу сбросить такой звонок. Если по их словам у вас что-то не так — зайдите в свои „Госуслуги“ или приложение банка, просмотрите уведомления, предупреждения, задайте вопрос в поддержку и решайте все напрямую, а не через неизвестных по телефону», — советует собеседник RostovGazeta.

Эксперт по проверке систем безопасности отмечает, что мошенников выдают просьбы перейти по ссылкам, сообщить код, назвать кодовое слово.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жителя Ростова поймали на двух поджогах и разбое.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#Мошенничество#Ростов
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