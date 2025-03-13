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Posted 13 марта, 18:26

Published 13 марта, 18:26

Modified 13 марта, 19:20

Updated 13 марта, 19:20

Зарплаты курьеров выросли в Ростовской области почти до 130 тысяч рублей

Зарплаты курьеров выросли в Ростовской области почти до 130 тысяч рублей

13 марта 2025, 18:26
Фото: 1MI.
В Ростовской области в период с декабря 2024 по март 2025 года спрос на курьеров среди работодателей взлетел на 182% по сравнению с прошлой зимой. Об этом рассказали аналитики.

По данным сервиса «Авито Работа», самыми востребованными являются курьеры, которые развозят заказы на автомобилях. Это — 47% от общего количества вакансий в данной сфере. Вторыми по популярности среди работодателей стали пешие курьеры. На них пришлось 17% вакансий.

Немного меньше в регионе спрос на курьеров на велосипедах и самокатах (13% и 12% соответственно).

При этом у автокурьеров зафиксировали наибольший доход, который предлагают работодатели. Средние зарплаты работников в этой сфере увеличились на 68% за год и составили 128,8 тысяч рублей в месяц. Аналитики объясняют это тем, что автокурьеры могут развозить заказы на обширных территориях и в удаленные районы.

Зарплаты курьеров на самокатах повысились на 4% и в среднем составили 69,4 тысяч рублей в месяц. Такой способ доставки наиболее востребован в крупных городах, поскольку она позволяет быстро довезти заказы в условиях загруженных улиц.

Пешим курьерам при этом предлагали зарплаты в 77,9 тысяч рублей, а велокурьерам –56,2 тысяч.

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Ранее RostovGazeta назвала профессии с самыми высокими заработными платами в Ростовской области.

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