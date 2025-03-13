Зарплаты курьеров выросли в Ростовской области почти до 130 тысяч рублей

Posted 13 марта, 18:26
Published 13 марта, 18:26
Modified 13 марта, 19:20
Updated 13 марта, 19:20
По данным сервиса «Авито Работа», самыми востребованными являются курьеры, которые развозят заказы на автомобилях. Это — 47% от общего количества вакансий в данной сфере. Вторыми по популярности среди работодателей стали пешие курьеры. На них пришлось 17% вакансий.
Немного меньше в регионе спрос на курьеров на велосипедах и самокатах (13% и 12% соответственно).
При этом у автокурьеров зафиксировали наибольший доход, который предлагают работодатели. Средние зарплаты работников в этой сфере увеличились на 68% за год и составили 128,8 тысяч рублей в месяц. Аналитики объясняют это тем, что автокурьеры могут развозить заказы на обширных территориях и в удаленные районы.
Зарплаты курьеров на самокатах повысились на 4% и в среднем составили 69,4 тысяч рублей в месяц. Такой способ доставки наиболее востребован в крупных городах, поскольку она позволяет быстро довезти заказы в условиях загруженных улиц.
Пешим курьерам при этом предлагали зарплаты в 77,9 тысяч рублей, а велокурьерам –56,2 тысяч.