Зарплаты курьеров выросли в Ростовской области почти до 130 тысяч рублей

При этом у автокурьеров зафиксировали наибольший доход, который предлагают работодатели. Средние зарплаты работников в этой сфере увеличились на 68% за год и составили 128,8 тысяч рублей в месяц. Аналитики объясняют это тем, что автокурьеры могут развозить заказы на обширных территориях и в удаленные районы.