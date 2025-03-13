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Posted 13 марта, 16:14

Published 13 марта, 16:14

Modified 13 марта, 16:14

Updated 13 марта, 16:14

Изморозь на деревьях

В Ростовскую область вернется зима с 18 марта

13 марта 2025, 16:14
Фото: Unsplash. Изморозь на деревьях
В ближайшее время в Ростове ожидается похолодание до -2 градусов и усиление ветра до 17 метров в секунду. Данная информация появилась на сайте «Гисметео».

На днях, как писала RostovGazeta, в Ростове зафиксировали резкое потепление, которое достигло рекордных отметок. Однако, как выяснилось, теплую одежду пока рано убирать.

Так, во второй половине недели, с 13 по 16 марта, дневная температура в Ростове дойдет до +21 градуса. С понедельника, 17 марта, столбики термометров постепенно начнут опускаться. В этот день температура опустится до +13 градусов, а скорость ветра повысится до 17 метров в секунду.

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Во вторник, 18 марта, в Ростове станет еще прохладнее. Так, дневная температура не поднимется выше +6, а ночная — +3 градусов. Ветер в этот день стихнет до 10 метров в секунду.

В среду, 19 марта, ночная температура опустится ниже нуля (до -2 градусов), а дневная — не поднимется выше +4.

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