В Ростовскую область вернется зима с 18 марта

Posted 13 марта, 16:14
Published 13 марта, 16:14
Modified 13 марта, 16:14
Updated 13 марта, 16:14
На днях, как писала RostovGazeta, в Ростове зафиксировали резкое потепление, которое достигло рекордных отметок. Однако, как выяснилось, теплую одежду пока рано убирать.
Так, во второй половине недели, с 13 по 16 марта, дневная температура в Ростове дойдет до +21 градуса. С понедельника, 17 марта, столбики термометров постепенно начнут опускаться. В этот день температура опустится до +13 градусов, а скорость ветра повысится до 17 метров в секунду.
Во вторник, 18 марта, в Ростове станет еще прохладнее. Так, дневная температура не поднимется выше +6, а ночная — +3 градусов. Ветер в этот день стихнет до 10 метров в секунду.
В среду, 19 марта, ночная температура опустится ниже нуля (до -2 градусов), а дневная — не поднимется выше +4.