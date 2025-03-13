В Ростовскую область вернется зима с 18 марта

Так, во второй половине недели, с 13 по 16 марта, дневная температура в Ростове дойдет до +21 градуса. С понедельника, 17 марта, столбики термометров постепенно начнут опускаться. В этот день температура опустится до +13 градусов, а скорость ветра повысится до 17 метров в секунду.