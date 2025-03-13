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Posted 13 марта, 12:05

Published 13 марта, 12:05

Modified 13 марта, 12:08

Updated 13 марта, 12:08

Тельмана, 134 литер Б

В центре Ростова-на-Дону снесут 118-летнее здание на Тельмана

13 марта 2025, 12:05
Фото: Яндекс.Карты. Тельмана, 134 литер Б
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд доли на земельный участок под зданием на улице Тельмана. Соответствующая документация опубликована на сайте городской администрации.

Так, многоквартирный дом, расположенный по адресу улица Тельмана, 134 литер Б, был признан аварийным и подлежащим сносу. После ликвидации здания городским властям перейдет земельный участок площадью 482 квадратных метра.

Здание было построено в 1917 году. На данный момент в нем находится всего два жилых помещения.

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Добавим, что контролировать выполнение постановления будет замглавы администрации Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

До этого RostovGazeta писала, что вековое здание снесут в Ростове-на-Дону на Катаева.

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