В центре Ростова-на-Дону снесут 118-летнее здание на Тельмана

Posted 13 марта, 12:05
Published 13 марта, 12:05
Modified 13 марта, 12:08
Updated 13 марта, 12:08
Так, многоквартирный дом, расположенный по адресу улица Тельмана, 134 литер Б, был признан аварийным и подлежащим сносу. После ликвидации здания городским властям перейдет земельный участок площадью 482 квадратных метра.
Здание было построено в 1917 году. На данный момент в нем находится всего два жилых помещения.
Добавим, что контролировать выполнение постановления будет замглавы администрации Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Андрей Дикун.
До этого RostovGazeta писала, что вековое здание снесут в Ростове-на-Дону на Катаева.