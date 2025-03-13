ВТБ узнал, где чаще всего расплачиваются кредитными картами

Наиболее популярной категорией расходов по кредитным картам среди клиентов банка остаются супермаркеты. В 2024 году доля платежей в ней выросла на 2%, до 27% по сравнению с 2023 годом. Второе место занимают траты на дом и ремонт — 10%. Также клиенты активно расплачивались в кафе и ресторанах и магазинах одежды и обуви — по 7%. Большую статью расходов за счет кредитных средств также составляют маркетплейсы — на них приходится 5%. При этом за год доля транзакций в этих категориях не изменилась.