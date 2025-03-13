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Posted 13 марта, 11:00

Published 13 марта, 11:00

Modified 13 марта, 11:02

Updated 13 марта, 11:02

ВТБ узнал, где чаще всего расплачиваются кредитными картами

ВТБ узнал, где чаще всего расплачиваются кредитными картами

13 марта 2025, 11:00
Фото: freepik.
В ВТБ средний чек одной покупки по кредитной карте в 2024 году составил 1,3 тыс. рублей, сохранившись на уровне прошлого года. Чаще всего картами пользовались в центральной России.

Самыми активными пользователями кредитных карт стали клиенты из Центрального федерального округа. В 2024 году их средний чек в регионе составил 1,5 тыс. рублей. На втором месте — Северо-Западный федеральный округ — 1,4 тыс. рублей. В этих регионах самая высокая доля трат на кафе и рестораны — 8%. Меньше всего расходуют по кредитным картам клиенты из Северо-Кавказского федерального округа — 9 транзакций в месяц. Средний чек здесь составил 1,2 тыс. рублей. В федеральном округе отмечается рост доли трат в категориях «здоровье» и «аптеки».

Наиболее популярной категорией расходов по кредитным картам среди клиентов банка остаются супермаркеты. В 2024 году доля платежей в ней выросла на 2%, до 27% по сравнению с 2023 годом. Второе место занимают траты на дом и ремонт — 10%. Также клиенты активно расплачивались в кафе и ресторанах и магазинах одежды и обуви — по 7%. Большую статью расходов за счет кредитных средств также составляют маркетплейсы — на них приходится 5%. При этом за год доля транзакций в этих категориях не изменилась.

Минимальные расходы (доля меньше 1%) клиенты совершают в категориях, связанных с искусством, а также в театрах и кино.

«Стабильный средний чек по кредитным картам на фоне инфляции указывает на рост их использования для повседневных трат. Основные операции по кредиткам приходятся на ежедневные расходы — супермаркеты, кафе и обустройство дома, а нишевые категории, такие как культура или аренда авто, менее популярны. Также активно владельцы кредитных карт используют грейс-период для крупных покупок и возможность отложить платеж по ним на комфортный срок», — сообщил начальник управления «Кредитные карты» ВТБ Константин Литвинов.

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