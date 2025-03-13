Задержанный за коррупцию экс-глава МВД Ростова награждался «За ратную службу»

Posted 13 марта, 11:01
Published 13 марта, 11:01
Modified 13 марта, 11:03
Updated 13 марта, 11:03
Знаком отличия Шпака награждал Сергей Горбань, который возглавлял администрацию. Награду учредили по его инициативе. На тот момент будущий высокопоставленный правоохранитель был начальником Октябрьского отдела №5 в Ростове. Зарекомендовав себя перед начальством, он вскоре получил место замначальника УМВД по Ростову, а затем занял кресло главного полицейского в городе.
Спустя пару лет, в декабре 2023-го Сергей Шпак снова пошел на повышение, получив должность замначальника ГУ МВД по Ростовской области. Однако на этом карьера полковника может прерваться. Как сообщала RostovGazeta, Шпака задержали по подозрению в коррупционном преступлении, мошенничестве и неправомерном обороте денег.
Пока что правоохранитель находится в ИВС (прим. — изолятор временного содержания). Вскоре ему изберут меру пресечения. Если дело дойдет до суда и полицейского признают виновным, ему грозит до 12 лет колонии.