Задержанный за коррупцию экс-глава МВД Ростова награждался «За ратную службу»

Знаком отличия Шпака награждал Сергей Горбань, который возглавлял администрацию. Награду учредили по его инициативе. На тот момент будущий высокопоставленный правоохранитель был начальником Октябрьского отдела №5 в Ростове. Зарекомендовав себя перед начальством, он вскоре получил место замначальника УМВД по Ростову, а затем занял кресло главного полицейского в городе.