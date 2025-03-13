rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта, 11:01

Published 13 марта, 11:01

Modified 13 марта, 11:03

Updated 13 марта, 11:03

Сергей Шпак

Задержанный за коррупцию экс-глава МВД Ростова награждался «За ратную службу»

13 марта 2025, 11:01
Фото: УМВД по Ростову. Сергей Шпак
В Ростове-на-Дону задержали бывшего начальника УМВД Ростова Сергея Шпака, которого награждали знаком отличия «За ратную службу». Награду правоохоранителю вручили в 2015 году.

Знаком отличия Шпака награждал Сергей Горбань, который возглавлял администрацию. Награду учредили по его инициативе. На тот момент будущий высокопоставленный правоохранитель был начальником Октябрьского отдела №5 в Ростове. Зарекомендовав себя перед начальством, он вскоре получил место замначальника УМВД по Ростову, а затем занял кресло главного полицейского в городе.

Стало известно, за что задержали экс-главу Управления МВД Ростова-на-Дону Шпака
Узнать подробнее

Спустя пару лет, в декабре 2023-го Сергей Шпак снова пошел на повышение, получив должность замначальника ГУ МВД по Ростовской области. Однако на этом карьера полковника может прерваться. Как сообщала RostovGazeta, Шпака задержали по подозрению в коррупционном преступлении, мошенничестве и неправомерном обороте денег.

Пока что правоохранитель находится в ИВС (прим. — изолятор временного содержания). Вскоре ему изберут меру пресечения. Если дело дойдет до суда и полицейского признают виновным, ему грозит до 12 лет колонии.

Читайте также:
Экс-главу полиции Ростова Сергея Шпака задержали по подозрению в коррупцииЛучший «крышевал» бизнес: что известно о задержанном экс-главе МВД Ростова ШпакеКакой срок грозит задержанному экс-главе УМВД Ростова Сергею Шпаку
#Евгения Волкова#Мошенничество#Росгвардия#УМВД#Сергей Шпак#Коррупция#Ростов-на-Дону#МВД#Правоохранительные органы#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика