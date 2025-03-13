Запись только раз в неделю: люди устроили давку у регистратуры в поликлинике Ростова

Posted 13 марта, 12:41
Published 13 марта, 12:41
Modified 13 марта, 17:28
Updated 13 марта, 17:28
В посте указано, что инцидент произошел в поликлинике №20, которая находится на Коммунистическом, 39а. По данным источника, на видео — очередь из посетителей в регистратуру, которые хотят записаться на прием к терапевту. На кадрах видно, что количество человек доходит до нескольких десятков.
«Запись осуществляется один раз в неделю, по четвергам с 13:00. Про госуслуги тоже слышали, но там все работает со сбоями. Меня, например, программа записала на время, в которое у врача нет приема. В регистратуре посоветовали приходить записываться вживую. Вот и результат!» — цитирует телеграм-канал подписчицу.
Судя по сообщениям интернет-пользователей, это — далеко не единственная донская поликлиника, в которой происходят подобные инциденты.
«Вы еще в областной не были», — пишет пользовательница.
«В каждой поликлинике такое», — отмечает ростовчанин.
«Сейчас и в детских не запишешься», — пишет подписчик.
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