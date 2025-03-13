Запись только раз в неделю: люди устроили давку у регистратуры в поликлинике Ростова

В посте указано, что инцидент произошел в поликлинике №20, которая находится на Коммунистическом, 39а. По данным источника, на видео — очередь из посетителей в регистратуру, которые хотят записаться на прием к терапевту. На кадрах видно, что количество человек доходит до нескольких десятков.