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Posted 13 марта, 12:41

Published 13 марта, 12:41

Modified 13 марта, 17:28

Updated 13 марта, 17:28

Скорые

Запись только раз в неделю: люди устроили давку у регистратуры в поликлинике Ростова

13 марта 2025, 12:41
Фото: 1MI. Скорые

Пациенты сообщили о давке в очереди в регистратуру в поликлинике Ростова

Огромные очереди возникли у регистратуры в одной из поликлиник Ростова-на-Дону, пациенты не могут записаться к терапевту Кадры появились в телеграм-канале «Это Ростов»

В посте указано, что инцидент произошел в поликлинике №20, которая находится на Коммунистическом, 39а. По данным источника, на видео — очередь из посетителей в регистратуру, которые хотят записаться на прием к терапевту. На кадрах видно, что количество человек доходит до нескольких десятков.

«Запись осуществляется один раз в неделю, по четвергам с 13:00. Про госуслуги тоже слышали, но там все работает со сбоями. Меня, например, программа записала на время, в которое у врача нет приема. В регистратуре посоветовали приходить записываться вживую. Вот и результат!» — цитирует телеграм-канал подписчицу.
Видео: ТГ Это Ростов. Жесткая давка произошла в поликлинике в Ростове. Что случилось?

Судя по сообщениям интернет-пользователей, это — далеко не единственная донская поликлиника, в которой происходят подобные инциденты.

«Вы еще в областной не были», — пишет пользовательница.
«В каждой поликлинике такое», — отмечает ростовчанин.
«Сейчас и в детских не запишешься», — пишет подписчик.
«Вы что тут устроили!»: давка произошла в миграционном центре под Ростовом
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Ранее RostovGazeta рассказывала о давке, которую устроили тысячи иностранцев в миграционном центре под Ростовом.

Часто ли вы сталкиваетесь с очередями в медучреждениях?
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