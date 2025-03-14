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Posted 14 марта, 09:14

Published 14 марта, 09:14

Modified 14 марта, 09:15

Updated 14 марта, 09:15

Лилия Федотова

Арестованную главу донского Минфина исключили из комиссии по борьбе с коррупцией

14 марта 2025, 09:14
Фото: donland.ru. Лилия Федотова
Из комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области исключили трех человек, в том числе и министра финансов Лилию Федотову. Соответствующий документ появился на сайте официального публикования правовых актов.

Из комиссии также исключили главу Ростова Александра Скрябина и экс-главу горадминистрации Алексея Логвиненко. Документ подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Напомним, Федотову подозревают в превышении должностных полномочий. Следователи выяснили, что она одобрила кредит для региона под высокую процентную ставку и без достаточных оснований для этого. Тем самым фигурантка нанесла ущерб казне в 1,9 миллиарда рублей.

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Александр Скрябин вступил в должность исполняющего обязанности главы горадминистрации после увольнения Алексея Логвиненко. Недавно, 11 марта, он занял пост главы города.

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