Арестованную главу донского Минфина исключили из комиссии по борьбе с коррупцией

Posted 14 марта, 09:14
Published 14 марта, 09:14
Modified 14 марта, 09:15
Updated 14 марта, 09:15
Из комиссии также исключили главу Ростова Александра Скрябина и экс-главу горадминистрации Алексея Логвиненко. Документ подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Напомним, Федотову подозревают в превышении должностных полномочий. Следователи выяснили, что она одобрила кредит для региона под высокую процентную ставку и без достаточных оснований для этого. Тем самым фигурантка нанесла ущерб казне в 1,9 миллиарда рублей.
Александр Скрябин вступил в должность исполняющего обязанности главы горадминистрации после увольнения Алексея Логвиненко. Недавно, 11 марта, он занял пост главы города.