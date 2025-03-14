Арестованную главу донского Минфина исключили из комиссии по борьбе с коррупцией

Напомним, Федотову подозревают в превышении должностных полномочий. Следователи выяснили, что она одобрила кредит для региона под высокую процентную ставку и без достаточных оснований для этого. Тем самым фигурантка нанесла ущерб казне в 1,9 миллиарда рублей.