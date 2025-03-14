Азовчанина оштрафовали на полмиллиона рублей за сообщения в мессенджере

Posted 14 марта, 09:43
Published 14 марта, 09:43
Modified 14 марта, 09:45
Updated 14 марта, 09:45
Источник пишет, что суд в регионе вынес обвинительный приговор 46-летнему азовчанину Андрею Паруну. Ему вменяют призывы к осуществлению терроризма.
Суд назначил азовчанину штраф в размере полумиллиона рублей. Уточняется, что пропагандистские призывы дончанин размещал в группах популярного мессенджера WhatsApp.
В данный момент приговор пока не вступил в силу.
Ранее RostovGazeta рассказала о ростовчанине, который по поручениям мошенника совершил два поджога и нападение с оружием.
Ранее RostovGazeta рассказала о ростовчанине, который по поручениям мнимого «сотрудника ФСБ» совершил два поджога и нападение с оружием.