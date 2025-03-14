Азовчанина оштрафовали на полмиллиона рублей за сообщения в мессенджере

Жителя города Азов Ростовской области оштрафовали на 500 тысяч рублей за призывы к актам терроризма в популярном мессенджере. Об этом пишет «Ъ-Ростов», ссылаясь на пресс-службу регионального УФСБ.

Подпишитесь