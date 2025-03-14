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Posted 14 марта, 09:43

Published 14 марта, 09:43

Modified 14 марта, 09:45

Updated 14 марта, 09:45

Смартфон с мессенджером

Азовчанина оштрафовали на полмиллиона рублей за сообщения в мессенджере

14 марта 2025, 09:43
Фото: 1MI. Смартфон с мессенджером
Жителя города Азов Ростовской области оштрафовали на 500 тысяч рублей за призывы к актам терроризма в популярном мессенджере. Об этом пишет «Ъ-Ростов», ссылаясь на пресс-службу регионального УФСБ.

Источник пишет, что суд в регионе вынес обвинительный приговор 46-летнему азовчанину Андрею Паруну. Ему вменяют призывы к осуществлению терроризма.

Суд назначил азовчанину штраф в размере полумиллиона рублей. Уточняется, что пропагандистские призывы дончанин размещал в группах популярного мессенджера WhatsApp.

В данный момент приговор пока не вступил в силу.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ФСБ#Суд#Терроризм#Последние новости Ростова на сегодня#УФСБ
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