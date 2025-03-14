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Posted 14 марта, 10:50

Published 14 марта, 10:50

Modified 14 марта, 10:52

Updated 14 марта, 10:52

Щебень на земле

Азовского дорожника могут обанкротить из-за неоплаченного песка и щебня

14 марта 2025, 10:50
Фото: 1MI. Щебень на земле
Московская компания «Дельта» подала в суд на дорожника из Ростовской области «Дорстрой» о взыскании задолженности в размере 12,9 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда.

По данным системы «Спарк», организация «Дельта» зарегистрирована в 2006 году в Москве. Компания занимается добычей полезных ископаемых. На 2023 год чистая прибыль организации составила 159,2 миллиона рублей.

Компания «Дорстрой» зарегистрирована в Аксае в 2007 году. Ее основной отраслью является строительство автодорог и автомагистралей, а чистая прибыль в 2023 году составила 20,5 миллионов рублей.

Судя по документации, стороны договорились о поставке щебня и песка на общую сумму 18,3 миллиона рублей. Однако компания «Дорстрой» оплатила товар лишь частично. Задолженность составила 12,9 миллиона рублей. Суд постановил взыскать долг с донской компании.

Также сегодня, 14 марта «Дельта» сообщила о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании азовского дорожника банкротом.

Производителя спецодежды из Ростова-на-Дону признали банкротом
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Ранее RostovGazeta писала о ростовской компании по производству одежды, которая задолжала 10 миллионов рублей и стала банкротом.

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