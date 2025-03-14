Более 168 тысяч человек подтвердили свою готовность к соцконтракту благодаря МСП. РФ

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что с начала 2024 года тестирование прошли более 168,5 тысячи человек. По его словам, цифровая платформа МСП.РФ дает возможность реализации и пилотирования различных федеральных программ. Одной из таких программ является проведение тестирования в рамках получения социального контракта, с которым человек может открыть свое дело, выбрать новую сферу деятельности и качественно улучшить свою жизнь.