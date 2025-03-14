Более 168 тысяч человек подтвердили свою готовность к соцконтракту благодаря МСП. РФ

Posted 14 марта, 14:28
Published 14 марта, 14:28
Modified 14 марта, 14:28
Updated 14 марта, 14:28
С начала прошлого года, когда тестирование стало обязательным этапом, общее число участников составило почти 175 тысяч человек. За этот период 128,4 тысячи человек смогли запустить или развить собственный бизнес с привлечением средств социального контракта. Об этом пишет NewsNN.
Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина рассказала, что с момента запуска программы социальных контрактов на старт и развитие бизнеса, а также на развитие личных подсобных хозяйств перечислено 113,3 миллиарда рублей, в том числе 36,4 миллиарда рублей с начала 2024 года. За период действия программы благодаря социальному контракту свой бизнес открыли около 470 тысяч человек.
«Средства социального контракта можно направить на аренду помещения для бизнеса, покупку оборудования и расходных материалов, продвижение своих товаров или услуг на маркетплейсах», — рассказала Баталина. Она также напомнила о важности соблюдения условий предоставления бюджетных средств, в том числе своевременного отчета об их целевом использовании.
Срок действия социального контракта зависит от его типа. В частности, договор на открытие собственного бизнеса подписывают на срок до 12 месяцев.
Тестирование, которое является обязательным для заключения социального контракта, проходит на цифровой платформе МСП.РФ, запущенной Корпорацией МСП. Оно позволяет установить уровень предпринимательских компетенций заявителя и их соответствие минимальным требованиям для выделения государственного финансирования. Успешно пройдя тест, кандидаты могут перейти к следующим этапам оформления социального контракта.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что с начала 2024 года тестирование прошли более 168,5 тысячи человек. По его словам, цифровая платформа МСП.РФ дает возможность реализации и пилотирования различных федеральных программ. Одной из таких программ является проведение тестирования в рамках получения социального контракта, с которым человек может открыть свое дело, выбрать новую сферу деятельности и качественно улучшить свою жизнь.
При этом Исаевич напомнил, что для тех, кто не сдал тест, путь к открытию собственного бизнеса не закрыт, поскольку заявитель получает возможность пройти бесплатное обучение, в том числе за счет государства.
Помимо наличия необходимых компетенций, каждому претенденту на социальный контракт требуется подтвердить жизнеспособность своей предпринимательской идеи. Для этого претендентам нужно либо самостоятельно составить бизнес-план и направить его в региональный орган социальной защиты, либо подготовить бизнес-план вместе с сотрудниками этого органа.