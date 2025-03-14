Для школ Ростовской области закупят дозиметры и костюмы от радиоактивной пыли

Posted 14 марта, 17:28
Published 14 марта, 17:28
Modified 14 марта, 17:30
Updated 14 марта, 17:30
Так, в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» и национального — «Молодежь и дети» для школ Ростовской области купят легкие костюмы Л-1 для защиты от радиационной пыли, химических и бактериологических воздействий. Всего планируют приобрести 743 костюма примерно на 5,9 миллиона рублей.
Также для школьников купят 743 бытовых электронных дозиметра-радиометра. Устройства позволят измерять уровень радиации, а именно бета и гамма излучений. Средняя цена закупки составляет примерно девять миллионов рублей.
До этого RostovGazeta рассказала, что точные копии пистолета Макарова закупят для школ в Ростовской области.