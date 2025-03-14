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Posted 14 марта, 17:28

Published 14 марта, 17:28

Modified 14 марта, 17:30

Updated 14 марта, 17:30

Для школ Ростовской области закупят дозиметры и костюмы от радиоактивной пыли

Для школ Ростовской области закупят дозиметры и костюмы от радиоактивной пыли

14 марта 2025, 17:28
Фото: 1MI. Для школ Ростовской области закупят дозиметры и костюмы от радиоактивной пыли
Минобразования Ростовской области планирует приобретение дозиметров и костюмов от радиоактивной пыли. На поставку товара уйдет порядка 13,6 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Так, в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» и национального — «Молодежь и дети» для школ Ростовской области купят легкие костюмы Л-1 для защиты от радиационной пыли, химических и бактериологических воздействий. Всего планируют приобрести 743 костюма примерно на 5,9 миллиона рублей.

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Также для школьников купят 743 бытовых электронных дозиметра-радиометра. Устройства позволят измерять уровень радиации, а именно бета и гамма излучений. Средняя цена закупки составляет примерно девять миллионов рублей.

До этого RostovGazeta рассказала, что точные копии пистолета Макарова закупят для школ в Ростовской области.

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#Валерия Кострова#Школа#Радиация#Учеба#Школьники#Ростов-на-Дону#Закупка#Радиационный фон#Общество#Ростовская область
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