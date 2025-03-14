Для школ Ростовской области закупят дозиметры и костюмы от радиоактивной пыли

Так, в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» и национального — «Молодежь и дети» для школ Ростовской области купят легкие костюмы Л-1 для защиты от радиационной пыли, химических и бактериологических воздействий. Всего планируют приобрести 743 костюма примерно на 5,9 миллиона рублей.