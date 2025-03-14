«Домклик»: В Ростовской области ипотека на первичное жилье достигла 80%

Что касается рынка индивидуального жилищного строительства, здесь спрос на кредитование остается сдержанным — 3,7 млрд рублей за февраль 2025 года, что на 5% меньше, чем в январе. Доля ИЖС в общем объеме ипотечных выдач невелика — всего 3%. Тем не менее аналитики прогнозируют увеличение спроса на кредиты ИЖС в весенне-летний период. К тому же начал действовать федеральный закон об использовании эскроу-счетов в сфере ИЖС, что повысит уровень защищенности покупателей.