«Домклик»: В Ростовской области ипотека на первичное жилье достигла 80%

Posted 14 марта, 18:00
Published 14 марта, 18:00
Modified 14 марта, 18:00
Updated 14 марта, 18:00
Объектом исследования стали данные за февраль 2025 года. В расчет принимался не количественный показатель выдач, а суммарный объем предоставленных средств, включая транши. Стоит отметить, что методология расчета структуры ипотечных сделок была скорректирована с января текущего года, пишет properm.ru.
В общероссийском масштабе в структуре ипотечных выдач, зарегистрированных в феврале 2025 года, доминируют кредиты на приобретение нового жилья — 70%. Общий объем ипотечных сделок на этом рынке достиг 88,7 млрд рублей, продемонстрировав значительный рост по сравнению с январем 2025 года — на 79%. Однако в последние месяцы 2024 года объемы выдачи ипотеки на первичном рынке в России превысили 100 млрд рублей.
По мнению аналитиков «Домклик», доминирование кредитов на новостройки сохраняется на рекордно высоком уровне благодаря программам льготного ипотечного кредитования.
Высокий интерес к новостройкам наблюдается в нескольких регионах: Бурятия, Чувашия, Архангельскую область, Хабаровский и Приморский края. Здесь доля ипотечных сделок на первичном рынке варьируется от 82% до 88% от общего числа. Значительная активность на рынке новостроек также зафиксирована в Москве (80,4%), Ростовской области (79,4%) и Свердловской области (72,1%).
Аналитики «Домклик» отметили, что в феврале 2025 года на вторичном рынке недвижимости «спрос также оживился». Объем выданных ипотечных кредитов в этом сегменте увеличился вдвое по сравнению с январем, достигнув 31,8 млрд рублей.
Стоит отметить, что во втором полугодии 2024 года ежемесячный объем ипотеки на вторичном рынке был почти в три раза выше и составлял около 85 млрд рублей. Несколько месяцев продолжалось снижение доли вторичного жилья в общем объеме кредитования, а в феврале отмечена смена этой тенденции, сообщили в «Домклик».
Что касается рынка индивидуального жилищного строительства, здесь спрос на кредитование остается сдержанным — 3,7 млрд рублей за февраль 2025 года, что на 5% меньше, чем в январе. Доля ИЖС в общем объеме ипотечных выдач невелика — всего 3%. Тем не менее аналитики прогнозируют увеличение спроса на кредиты ИЖС в весенне-летний период. К тому же начал действовать федеральный закон об использовании эскроу-счетов в сфере ИЖС, что повысит уровень защищенности покупателей.
Согласно информации от Сбера, после сезонного спада в начале года на февраль пришлось оживление ипотечного рынка. Общий объем выданных кредитов по стране составил 126,2 млрд рублей, что значительно превышает показатель предыдущего месяца — рост на 80%. Зафиксирована тенденция роста спроса на ипотеку в течение февраля, а также увеличивалась доля льготной ипотеки — до 87% от общего объема выдач по стране.