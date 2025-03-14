Имущество завода-должника «Ростовавтозапчасть» выставили на торги за 50 млн руб

Основной вид деятельности ООО «Завод Ростовавтозапчасть» — это производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств. Однако предприятие погрязло в долгах, и теперь его имущество продадут с молотка. Лотами стали строения, помещения и сооружения общей площадью в 657,4 квадратных метров.