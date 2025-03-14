Имущество завода-должника «Ростовавтозапчасть» выставили на торги за 50 млн руб

Posted 14 марта, 13:46
Published 14 марта, 13:46
Modified 14 марта, 13:48
Updated 14 марта, 13:48
Основной вид деятельности ООО «Завод Ростовавтозапчасть» — это производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств. Однако предприятие погрязло в долгах, и теперь его имущество продадут с молотка. Лотами стали строения, помещения и сооружения общей площадью в 657,4 квадратных метров.
Начальная цена завода 50,6 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет 1,5 миллиона рублей — 3% от стартовой стоимости.
Добавим, что заявки на участие в аукционе можно подать до 26 марта. Сами торги пройдут 28 числа.
Ранее RostovGazeta рассказала, что производителя спецодежды из Ростова-на-Дону признали банкротом.