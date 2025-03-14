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Posted 14 марта, 13:46

Published 14 марта, 13:46

Modified 14 марта, 13:48

Updated 14 марта, 13:48

запчасти двигателя

Имущество завода-должника «Ростовавтозапчасть» выставили на торги за 50 млн руб

14 марта 2025, 13:46
Фото: Unsplash. запчасти двигателя
На торги выставили имущество ООО «Завод Ростовавтозапчасть» из-за задолженности. Начальная цена лота 50,4 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «ГИС Торги».

Основной вид деятельности ООО «Завод Ростовавтозапчасть» — это производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств. Однако предприятие погрязло в долгах, и теперь его имущество продадут с молотка. Лотами стали строения, помещения и сооружения общей площадью в 657,4 квадратных метров.

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Начальная цена завода 50,6 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет 1,5 миллиона рублей — 3% от стартовой стоимости.

Добавим, что заявки на участие в аукционе можно подать до 26 марта. Сами торги пройдут 28 числа.

Ранее RostovGazeta рассказала, что производителя спецодежды из Ростова-на-Дону признали банкротом.

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