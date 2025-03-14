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Posted 14 марта, 14:50

Published 14 марта, 14:50

Modified 14 марта, 14:52

Updated 14 марта, 14:52

Итоги дня: в Ростове экс-глава УМВД попал в СИЗО, а синоптики пугают снегом весной

Итоги дня: в Ростове экс-глава УМВД попал в СИЗО, а синоптики пугают снегом весной

14 марта 2025, 14:50
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: в Ростове экс-глава УМВД попал в СИЗО, а синоптики пугают снегом весной
Ростовстат опубликовал список продуктов, которые больше всего подорожали в Ростовской области, тем временем климатолог Иошпа предупредил дончан о снегопадах в марте и апреле, а экс-главу УМВД Ростова Сергея Шпака закрыли в СИЗО. Итоги пятницы от RostovGazeta.

Дорогие продукты

За февраль 2025 года в Ростовской области сильнее всего подорожали четыре продовольственных товара: плодоовощная продукция — 3,15%, алкогольные напитки — 2,82%, молоко и другая «молочка» — 2,45%, а также рыба и морепродукты — 2,12%.

Также специалисты выделили продукты, которые выросли в цене, но незначительно: сливочное — 0,88% и подсолнечное — 0,80% масло, хлеб и хлебобулочные изделия — 0,76%, крупа и бобовые — 0,33%.

Есть также продукты, стоимость которых напротив упала. Мясо и птица стали дешевле на 0,40%, макаронные изделия — на 1,06% и еще яйца — на 3,93%.

Нарезной батон
Нарезной батон. Фото: 1MI
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Снегопад весной

По словам климатолога Александра Иошпы, в марте и, возможно, в апреле жителей Ростовской области ожидают температурные качели и даже снег. Всему виной будет заток холодного воздуха с Северо-Запада.

В связи с этим со следующей неделе в регионе наступит резкое похолодание до минусовых температур, а также появятся осадки в виде дождя и снега.

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Шпак в СИЗО

Напомним, что бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака подозревают в мошенничестве, получении взятки за покровительство коммерческой организации (в 2017 году принял путевки стоимостью около 250 тысяч), а также в неправомерном обороте денежных средств через подложные платежные документы (в 2020 году).

Сергей Шпак
Сергей Шпак. Фото: УМВД Ростова

Именно Шпак был тем полицейским, на которого якобы работал ландшафтный дизайнер, оформленный штатным сотрудником и получавший зарплату из казны. Ущерб бюджету составил почти 300 тысяч рублей.

Добавим, что экс-главу УМВД Ростова заключили под стражу в зале суда. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца — до 11 мая.

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