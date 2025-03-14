Итоги дня: в Ростове экс-глава УМВД попал в СИЗО, а синоптики пугают снегом весной

Posted 14 марта, 14:50
Published 14 марта, 14:50
Modified 14 марта, 14:52
Updated 14 марта, 14:52
За февраль 2025 года в Ростовской области сильнее всего подорожали четыре продовольственных товара: плодоовощная продукция — 3,15%, алкогольные напитки — 2,82%, молоко и другая «молочка» — 2,45%, а также рыба и морепродукты — 2,12%.
Также специалисты выделили продукты, которые выросли в цене, но незначительно: сливочное — 0,88% и подсолнечное — 0,80% масло, хлеб и хлебобулочные изделия — 0,76%, крупа и бобовые — 0,33%.
Есть также продукты, стоимость которых напротив упала. Мясо и птица стали дешевле на 0,40%, макаронные изделия — на 1,06% и еще яйца — на 3,93%.
По словам климатолога Александра Иошпы, в марте и, возможно, в апреле жителей Ростовской области ожидают температурные качели и даже снег. Всему виной будет заток холодного воздуха с Северо-Запада.
В связи с этим со следующей неделе в регионе наступит резкое похолодание до минусовых температур, а также появятся осадки в виде дождя и снега.
Напомним, что бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака подозревают в мошенничестве, получении взятки за покровительство коммерческой организации (в 2017 году принял путевки стоимостью около 250 тысяч), а также в неправомерном обороте денежных средств через подложные платежные документы (в 2020 году).
Именно Шпак был тем полицейским, на которого якобы работал ландшафтный дизайнер, оформленный штатным сотрудником и получавший зарплату из казны. Ущерб бюджету составил почти 300 тысяч рублей.
Добавим, что экс-главу УМВД Ростова заключили под стражу в зале суда. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца — до 11 мая.