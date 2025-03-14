Итоги дня: в Ростове экс-глава УМВД попал в СИЗО, а синоптики пугают снегом весной

Напомним, что бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака подозревают в мошенничестве, получении взятки за покровительство коммерческой организации (в 2017 году принял путевки стоимостью около 250 тысяч), а также в неправомерном обороте денежных средств через подложные платежные документы (в 2020 году).