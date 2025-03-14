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Posted 14 марта, 12:10

Published 14 марта, 12:10

Modified 14 марта, 12:12

Updated 14 марта, 12:12

Жилье для сирот

Из-за картельного сговора дети-сироты в Ростовской области лишились квартир

14 марта 2025, 12:10
Фото: donland.ru. Жилье для сирот
На Дону выявили антиконкурентное соглашение между горадминистрацией Шахт и застройщиком «РБСТРОЙ», из-за которого дети-сироты не получили жилья от государства. Информация об этом появилась на сайте Ростовского УФАС.

Выяснилось, что горадминистрация Шахт и орган местного самоуправления заключили сделку во время проведения аукциона на приобретение благоустроенных квартир для сирот.

Лишь один застройщик соответствовал указанным требованиям заказчика. Это привело к тому, что доступ к участию в аукционе других организаций, которые могли представить жилье в более ранние сроки, был закрыт.

Компания должна была передать заказчику квартиры до конца сентября 2023 года, но срок перенесли на 2024 год. В данный момент дети-сироты до сих пор не получили квартиры.

Обе стороны привлекли к административной ответственности.

Согласно информации системы «Спарк», организация «СЗ „РБСТРОЙ“» зарегистрирована в 2022 году. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий.

В Ростове убрали ларьки, установленные экс-главой Управления торговли Тихоновым
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Ранее RostovGazeta писала о скандально известном экс-начальнике управления торговли Ростова Константине Тихонове, который заключил антиконкурентное соглашение с ларечниками. Подробнее об этом деле читайте в материале.

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