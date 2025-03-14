Из-за картельного сговора дети-сироты в Ростовской области лишились квартир

Posted 14 марта, 12:10
Published 14 марта, 12:10
Modified 14 марта, 12:12
Updated 14 марта, 12:12
Выяснилось, что горадминистрация Шахт и орган местного самоуправления заключили сделку во время проведения аукциона на приобретение благоустроенных квартир для сирот.
Лишь один застройщик соответствовал указанным требованиям заказчика. Это привело к тому, что доступ к участию в аукционе других организаций, которые могли представить жилье в более ранние сроки, был закрыт.
Компания должна была передать заказчику квартиры до конца сентября 2023 года, но срок перенесли на 2024 год. В данный момент дети-сироты до сих пор не получили квартиры.
Обе стороны привлекли к административной ответственности.
Согласно информации системы «Спарк», организация «СЗ „РБСТРОЙ“» зарегистрирована в 2022 году. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий.
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