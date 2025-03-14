rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 09:10

Published 14 марта, 09:10

Modified 14 марта, 09:12

Updated 14 марта, 09:12

Зима в Ростове

Климатолог Иошпа предупредил о снегопадах в Ростовской области в марте и апреле

14 марта 2025, 09:10
Фото: Изображение Midjourney. Зима в Ростове
Сюжет
Эксклюзив
Климатолог Александр Иошпа объяснил RostovGazeta, почему в марте 2025 года жителей Ростовской области ожидают «температурные качели» и даже снег, который может повториться и в апреле.

Несмотря на резкое потепление в Ростове и области, прятать теплые вещи пока не следует. Эксперты прогнозируют резкое похолодание до минусовых температур.

Климатолог объясняет, что к наступлению холодов приведет заток холодного воздуха с Северо-Запада. Фронтальный раздел, по словам эксперта, коснется нашу территорию на следующей неделе.

«Холодный фронт пройдет, и начнутся осадки в виде дождя и снега», — отмечает Александр Иошпа.
Резкое падение температуры до -2 градусов ожидается в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Климатолог добавляет, что следом осадки в виде дождя и снега могут повториться и в апреле. Такие «температурные качели», как объясняет эксперт, являются обычным переходным периодом в регионе.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области на выходных ожидается штормовой ветер.

Штормовой ветер поднимется в Ростовской области на выходных
Узнать подробнее
Читайте также:
Медведь Андрюша из Ростовского зоопарка предсказал погоду на веснуАстроном объяснил, как вспышки на Солнце влияют на погоду в Ростовской областиСнегопад или ливни? Стала известна погода на весь март 2025 года
#Дарья Демидова#Осадки#Дождь#Эксклюзив#Снег#Новости#Ростов#Ростов-на-Дону#Общество#Ростовская область#Штормовой ветер#Похолодание#Температурные качели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика