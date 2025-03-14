Климатолог Иошпа предупредил о снегопадах в Ростовской области в марте и апреле

Posted 14 марта, 09:10
Published 14 марта, 09:10
Modified 14 марта, 09:12
Updated 14 марта, 09:12
Несмотря на резкое потепление в Ростове и области, прятать теплые вещи пока не следует. Эксперты прогнозируют резкое похолодание до минусовых температур.
Климатолог объясняет, что к наступлению холодов приведет заток холодного воздуха с Северо-Запада. Фронтальный раздел, по словам эксперта, коснется нашу территорию на следующей неделе.
«Холодный фронт пройдет, и начнутся осадки в виде дождя и снега», — отмечает Александр Иошпа.
Климатолог добавляет, что следом осадки в виде дождя и снега могут повториться и в апреле. Такие «температурные качели», как объясняет эксперт, являются обычным переходным периодом в регионе.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области на выходных ожидается штормовой ветер.