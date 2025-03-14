МЧС призвало жителей Ростовской области отойти от окон из-за опасности БПЛА

Posted 14 марта, 15:32
Published 14 марта, 15:32
Modified 14 марта, 15:34
Updated 14 марта, 15:34
В пятницу, 14 марта, около 18.08 мск в Ростовской области объявили воздушную опасность. Есть вероятность того, что регион могут атаковать беспилотные летательные аппараты. В связи с этим дончанам рекомендуется покинуть открытые участки улиц.
При необходимости лучше всего укрыться в закрытых помещениях без окон: ванная, кладовая, погреб или подвал. Также можно найти ближайшее бомбоубежище или подземную парковку.
Добавим, что до отмены беспилотной опасности спасатели советуют быть внимательными и следить за оповещениями.
Ранее RostovGazeta писала, что жителей Ростова переполошил оглушительный грохот и дым в небе.