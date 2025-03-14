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Posted 14 марта, 15:32

Published 14 марта, 15:32

Modified 14 марта, 15:34

Updated 14 марта, 15:34

Экстренное предупреждение: беспилотную опасность объявили в Ростовской области

МЧС призвало жителей Ростовской области отойти от окон из-за опасности БПЛА

14 марта 2025, 15:32
Фото: rostovgazeta.ru. Экстренное предупреждение: беспилотную опасность объявили в Ростовской области

Беспилотная опасность действует в Ростовской области 14 марта

На всей территории Ростовской области начала действовать беспилотная опасность. Соответствующее сообщение прислало приложение МЧС России.

В пятницу, 14 марта, около 18.08 мск в Ростовской области объявили воздушную опасность. Есть вероятность того, что регион могут атаковать беспилотные летательные аппараты. В связи с этим дончанам рекомендуется покинуть открытые участки улиц.

При необходимости лучше всего укрыться в закрытых помещениях без окон: ванная, кладовая, погреб или подвал. Также можно найти ближайшее бомбоубежище или подземную парковку.

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Добавим, что до отмены беспилотной опасности спасатели советуют быть внимательными и следить за оповещениями.

Ранее RostovGazeta писала, что жителей Ростова переполошил оглушительный грохот и дым в небе.

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