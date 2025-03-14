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Posted 14 марта, 16:46

Published 14 марта, 16:46

Modified 14 марта, 19:04

Updated 14 марта, 19:04

Живодерство и запрет на покупки в Ozon и WB: Что триггерило дончан на этой неделе

«Не показывайте это мужьям!»: что обсуждали жители Ростовской области всю неделю

14 марта 2025, 16:46
Фото: 1MI. Живодерство и запрет на покупки в Ozon и WB: Что триггерило дончан на этой неделе
Жителей Ростовской области возмущают несвоевременные СМС-оповещения о беспилотных атаках и пугает идея самозапрета на покупки в маркетплейсах. RostovGazeta изучила комментарии пользователей соцмедиа и выяснила, что больше всего беспокоило дончан на этой неделе.

Несвоевременные оповещения

На этой неделе Ростовская область несколько раз подвергалась атакам БПЛА. Однако не все жители региона узнавали об этом вовремя. Некоторым дончанам сообщения от РСЧС приходили спустя несколько часов после атаки, а другие и не получали их вовсе.

«Атака отражена, а сообщение от МЧС только пришло», — пишет дончанин.
«Смысл меня будить в 3.20, когда тревога в 19.18?», — комментирует телеграм-пользователь.
«СМС приходит на 1,5 — 2 часа позже, чем объявлена тревога. И отбой в таком же амплуа», — возмутилась дончанка.
«Постоянно приходят СМС-уведомления, но всегда с большим опозданием, не менее часа, бывает 2-3», — возмутился пользователь.
«Приходят намного позже, так мы далеко не убежим, если в 19:08 тревога, а СМС пришло в пять утра», — пишет местный житель.

А позже, судя по комментариям интернет-пользователей, в сообщениях от РСЧС и вовсе перестали указывать время, когда объявили и отменили беспилотную опасность.

У мониторов МЧС
У мониторов МЧС. Фото: 02.mchs.gov.ru
«Элегантное решение проблемы», — иронично подметил дончанин.
«Пришло сообщение о беспилотной атаке по Ростовской области. Время не пишут. Наверное, потому что жалуемся, что сообщения приходят через час и даже позже», — комментирует пользователь.
«По-хитрому, а то с указанием времени об опасности сообщение приходило с опозданием на 8 часов, а тут вроде как предупредили, а дальше вы сами», — пишет дончанка.
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Жестокий догхантер

В СМИ Ростовской области неоднократно появлялась информация о нападении бездомных собак на местных жителей в разных городах региона.

Информация об этом несколько раз доходила до донских следователей и до Александра Бастрыкина. Но, вероятно, проблема так и не решилась: агрессивные собаки продолжают пугать дончан. Так, недавно жители города Батайска насчитали около 15 псов, которые собрались в стаю и регулярно набрасывались на людей.

Позже появилась информация, что батайчане заметили догхантера, который занимается массовым убийством собак. Некоторых интернет-пользователей возмутило это.

Собака на поводке
Собака на поводке. Фото: 1MI
«Бедные собаки!», — пишет пользователь.
«Гуманность должна быть», — отметил дончанин.

Несмотря на это, другие пользователи не так негативно оценили действия живодера.

«Бездомные собаки на улицах города представляют реальную угрозу для безопасности жителей, особенно — детей. Стая собак может стать причиной трагедии, если вовремя не принять меры», — отметил пользователь.
«Сколько развелось бродячих, а сколько покусанных и увеченных людей», — подчеркнула дончанка.
«Всех бы агрессивных псов переловил. А то по улицам страшно ходить. Ребёнка в прошлом году покусала собака», — пишет местная жительница.
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Прививка от шопоголизма

В марте 2025 года у жителей Ростовской области, как и других регионов России, появилась возможность установить запрет на оформление кредита для себя. Эта нововведение позволяет защититься от мошенников, которые могут действовать от имени других людей.

Судя по комментариям интернет-пользователей, большинство жителей Ростовской области одобрило данное изменение.

«Ну хоть кто-то догадался как наказать нерадивых кредиторов», — пишет местный житель.
«Хоть что-то стоящее появилось в наше время среди законов», — комментирует дончанин.

Также в соцмедиа появились сообщения о введении самозапрета на покупку на маркетплейсах. Согласно ему, в рамках эксперимента пользователи смогут ограничить доступ к совершению покупок, а также установить лимит на траты. Однако эту новость большинство комментаторов не восприняли всерьез, а у некоторых она вызвала беспокойство.

Вход в пункт выдачи
Вход в пункт выдачи. Фото: 1MI
«Милые дамы, не показывайте эту новость своим мужьям, а то останетесь без „Озона“ и ВБ», — иронично подметила дончанка.
«Удалите эту новость! Нельзя мужчинам видеть это», — пишет пользовательница.
«Будет больше покупателей в магазинах. Будут большие очереди и все скупаться намного быстрее», — сообщает пользователь.
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Кредит#БПЛА#Нападение собак#Самозапрет
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