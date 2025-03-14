«Не показывайте это мужьям!»: что обсуждали жители Ростовской области всю неделю

Информация об этом несколько раз доходила до донских следователей и до Александра Бастрыкина. Но, вероятно, проблема так и не решилась: агрессивные собаки продолжают пугать дончан. Так, недавно жители города Батайска насчитали около 15 псов, которые собрались в стаю и регулярно набрасывались на людей.