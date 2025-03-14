«Не показывайте это мужьям!»: что обсуждали жители Ростовской области всю неделю

Posted 14 марта, 16:46
Published 14 марта, 16:46
Modified 14 марта, 19:04
Updated 14 марта, 19:04
На этой неделе Ростовская область несколько раз подвергалась атакам БПЛА. Однако не все жители региона узнавали об этом вовремя. Некоторым дончанам сообщения от РСЧС приходили спустя несколько часов после атаки, а другие и не получали их вовсе.
«Атака отражена, а сообщение от МЧС только пришло», — пишет дончанин.
«Смысл меня будить в 3.20, когда тревога в 19.18?», — комментирует телеграм-пользователь.
«СМС приходит на 1,5 — 2 часа позже, чем объявлена тревога. И отбой в таком же амплуа», — возмутилась дончанка.
«Постоянно приходят СМС-уведомления, но всегда с большим опозданием, не менее часа, бывает 2-3», — возмутился пользователь.
«Приходят намного позже, так мы далеко не убежим, если в 19:08 тревога, а СМС пришло в пять утра», — пишет местный житель.
А позже, судя по комментариям интернет-пользователей, в сообщениях от РСЧС и вовсе перестали указывать время, когда объявили и отменили беспилотную опасность.
«Элегантное решение проблемы», — иронично подметил дончанин.
«Пришло сообщение о беспилотной атаке по Ростовской области. Время не пишут. Наверное, потому что жалуемся, что сообщения приходят через час и даже позже», — комментирует пользователь.
«По-хитрому, а то с указанием времени об опасности сообщение приходило с опозданием на 8 часов, а тут вроде как предупредили, а дальше вы сами», — пишет дончанка.
В СМИ Ростовской области неоднократно появлялась информация о нападении бездомных собак на местных жителей в разных городах региона.
Информация об этом несколько раз доходила до донских следователей и до Александра Бастрыкина. Но, вероятно, проблема так и не решилась: агрессивные собаки продолжают пугать дончан. Так, недавно жители города Батайска насчитали около 15 псов, которые собрались в стаю и регулярно набрасывались на людей.
Позже появилась информация, что батайчане заметили догхантера, который занимается массовым убийством собак. Некоторых интернет-пользователей возмутило это.
«Бедные собаки!», — пишет пользователь.
«Гуманность должна быть», — отметил дончанин.
Несмотря на это, другие пользователи не так негативно оценили действия живодера.
«Бездомные собаки на улицах города представляют реальную угрозу для безопасности жителей, особенно — детей. Стая собак может стать причиной трагедии, если вовремя не принять меры», — отметил пользователь.
«Сколько развелось бродячих, а сколько покусанных и увеченных людей», — подчеркнула дончанка.
«Всех бы агрессивных псов переловил. А то по улицам страшно ходить. Ребёнка в прошлом году покусала собака», — пишет местная жительница.
В марте 2025 года у жителей Ростовской области, как и других регионов России, появилась возможность установить запрет на оформление кредита для себя. Эта нововведение позволяет защититься от мошенников, которые могут действовать от имени других людей.
Судя по комментариям интернет-пользователей, большинство жителей Ростовской области одобрило данное изменение.
«Ну хоть кто-то догадался как наказать нерадивых кредиторов», — пишет местный житель.
«Хоть что-то стоящее появилось в наше время среди законов», — комментирует дончанин.
Также в соцмедиа появились сообщения о введении самозапрета на покупку на маркетплейсах. Согласно ему, в рамках эксперимента пользователи смогут ограничить доступ к совершению покупок, а также установить лимит на траты. Однако эту новость большинство комментаторов не восприняли всерьез, а у некоторых она вызвала беспокойство.
«Милые дамы, не показывайте эту новость своим мужьям, а то останетесь без „Озона“ и ВБ», — иронично подметила дончанка.
«Удалите эту новость! Нельзя мужчинам видеть это», — пишет пользовательница.
«Будет больше покупателей в магазинах. Будут большие очереди и все скупаться намного быстрее», — сообщает пользователь.