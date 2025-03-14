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Posted 14 марта, 06:57

Published 14 марта, 06:57

Modified 14 марта, 06:59

Updated 14 марта, 06:59

Горящая свеча

Под конец недели в Ростове массово отключают электричество. Полный список адресов

14 марта 2025, 06:57
Фото: Unsplash. Горящая свеча

Под конец недели массово отключают электричество в Ростове-на-Дону

К концу рабочей недели в Ростове проведут массовое отключение света. Подробный график и полный список адресов смотрите в материале RostovGazeta.

В пятницу, 14 марта, в 09.00 обесточили дома № 2-114 на проспекте 40-летия Победы, № 1-49, 2-62 на улице Книжной, № 51-55, 44-56 на Блока, № 22-38 в переулке Боковском, № 15-31, 38-64 в Норильском, № 51-73, 38-62 в Рационализаторском, № 1-47, 2-32 в Ягодном и в переулке Западный Карьер. Электроснабжение восстановят ориентировочно к 17.00 мск.

Примерно в это же время не будет света на улице Вселенной, 5, Вавилова, 54-88, 69-85, Рабочей площади, 25, Балакирева, 2А, 2Б, 2В, 24-28, Великолукской, 2-38, а также 1-й Кольцевой, 8-34, 9-11 и 2-й Кольцевой, 2-26, 3-7, 2-й Баррикадной, 1-45, в переулке Отрадном, 1-17, 2А, Перовском, 5-21, 6-16 и на проспекте Королева, 1 (литеры А, Б, В, Г, П).

Аналогичная ситуация ожидается на улицах Неклиновской, Обливской, Ольгинской, Днепроградской, Полоцкой, Инженерной, Смелой, в переулках Радиаторном, Изыскательском и садовых товариществах «Железнодорожник», «Ригель», «Восход».

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На час меньше, с 09.00 до 16.00 мск, лампочки погасли в домах № 149/6, 149/7 на улице 2-й Краснодарской, № 8/4 на Каширской, № 52 на проспекте Ворошиловском и №61 на Соколова.

С 10.00 до 12.00 отключат свет на улице Красноармейской (дома № 121-131, 147); Города волос (№ 76-110, 126-128, 135/136), Тельмана (№144) и в переулке Журавлева (№ 119-121). Еще на три часа после этого обесточат дома № 121, 131, 143-147 на Красноармейской, № 82, 135/136, 137 на Города волос, № 156-172, 209-225 на Лермонтовской, № 129-139, 142-144 на Журавлева и № 130/140, 144, 151, 155 на Тельмана.

По информации «Донэнерго», массовое отключение электричества необходимо для проведения техобслуживания оборудования на электросети.

Ранее света не было в части Ростова в начале недели.

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