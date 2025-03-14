Под конец недели в Ростове массово отключают электричество. Полный список адресов

Примерно в это же время не будет света на улице Вселенной, 5, Вавилова, 54-88, 69-85, Рабочей площади, 25, Балакирева, 2А, 2Б, 2В, 24-28, Великолукской, 2-38, а также 1-й Кольцевой, 8-34, 9-11 и 2-й Кольцевой, 2-26, 3-7, 2-й Баррикадной, 1-45, в переулке Отрадном, 1-17, 2А, Перовском, 5-21, 6-16 и на проспекте Королева, 1 (литеры А, Б, В, Г, П).