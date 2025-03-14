Правчас: цифровые технологии обеспечивают оптимизацию ресурсов в сфере ТКО

«Если не увидели, что вывез с контейнерной площадки, значит, услуга не оказана, если не увидели, что мусоровоз движется на маршруте, то за этот мусоровоз не платим. Естественно, не платим за тот объем отходов, который поступает на полигон», — отметил Буцаев.