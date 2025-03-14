Правчас: цифровые технологии обеспечивают оптимизацию ресурсов в сфере ТКО

Posted 14 марта, 15:57
Published 14 марта, 15:57
Modified 14 марта, 16:00
Updated 14 марта, 16:00
Он заявил, что правительство усиливает контроль за обращением с ТКО, рассматривая эту область как одну из приоритетных для внедрения цифровых решений. Патрушев подчеркнул необходимость всестороннего мониторинга на всех этапах работы с отходами для улучшения ситуации.
Согласно его заявлению, на мусорных площадках уже устанавливаются системы фото- и видеоконтроля, использующие искусственный интеллект для оценки состояния. Перевозка отходов контролируется ГЛОНАСС на мусоровозах, а на объектах размещения отходов используются автоматизированные весовые системы, пишет 56orb.ru.
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что с конца 2023 года во ФГИС УТКО внесено 34 миллиона источников отходов и 1,1 миллиона контейнерных площадок.
Буцаев подчеркнул, что ключевая цель компании — создать систему полного отслеживания от момента сбора отходов в контейнерах до их переработки и захоронения. На финальной стадии РЭО будет сверять объемы мусора, поступающего на сортировочные предприятия и полигоны, с данными, представленными региональными операторами во ФГИС.
В настоящее время компания осуществляет мониторинг деятельности 73% региональных операторов на контейнерных площадках. Анализ данных о времени прибытия мусоровозов и фотоматериалов, сделанных до и после уборки, проводится с использованием технологий искусственного интеллекта. Для оперативного контроля РЭО использует видеонаблюдение, организованное вблизи контейнерных площадок.
С целью повышения эффективности мониторинга создано около тысячи цифровых моделей полигонов с применением беспилотных летательных аппаратов. Вся собранная информация интегрирована в специализированную систему.
По поручению Дмитрия Патрушева РЭО в сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) занимается созданием нормативного документа, регулирующего вопросы цифровизации и тарифного регулирования.
Руководитель РЭО также подчеркнул, что все операции, не отраженные во ФГИС, то есть относящиеся к так называемой серой зоне, будут автоматически исключены из тарифа. Эта мера направлена на повышение дисциплины среди региональных операторов.
«Если не увидели, что вывез с контейнерной площадки, значит, услуга не оказана, если не увидели, что мусоровоз движется на маршруте, то за этот мусоровоз не платим. Естественно, не платим за тот объем отходов, который поступает на полигон», — отметил Буцаев.